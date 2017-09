«Si compartimos lo nuestro aprendemos, amamos y nos divertimos» La Mari de Chambao, cabeza de cartel de la segunda noche del Zaidín Rock. / ANDRÉS IGLESIAS Chambao encabeza este viernes la segunda noche del Zaidín Rock con un concierto que suena a despedida J. J. GARCÍA GRANADA Viernes, 8 septiembre 2017, 15:35

La tradicional 'Noche Mestiza' hace bueno su nombre en esta ocasión con varias maneras distintas de entender el batido de músicas del mundo cada uno a su manera. Empezando por La Mari y sus Chambao, reconducidos al cabo de los años y los discos tras un viaje casi iniciático por Hispanoamérica a una banda con menos (o nada) de 'chill' y mucho de alegría de vivir y hasta (suave) canción protesta. 'Nuevo Ciclo' lo dice todo. Clausura tres lustros de historia e inaugura otra en la que se nota la mano de Eduardo Cabra 'Visitante', de Calle 13, en la producción 'ideológica'. Alrededor de La Mari estarán también Son de Nadie, El extraño caso de Carmen Dorado, La Ambulancia Irlandesa y Oh My Rita!.

-Chambao empezó en modo más contemplativo, lo que llamaban Chill. Ahora se me han vuelto más energéticos, ¿es el signo de los tiempos?

-Chambao comenzó con cuatro personas haciendo un estilo musical y con el tiempo quedé yo sola haciendo música. Y la música a veces es más contemplativa y otras más enérgica.

-Desde luego más adecuado para festivales multitudinarios como el Zaidín, ¿no?

-Al Zaidín vamos a darlo todo.

-'Nuevo ciclo'... ¿tenía que decirlo tan claro?

-El nuevo ciclo vino marcado por las nuevas canciones sobre todo.

-Nada que ver con los antiguos ciclos químicos me imagino, ¿por ahí todo bien?

-Todo bien, gracias.

-Con los años va soltándose la lengua: 'Camino libre', por ejemplo...

-Nos pasa a todos. (Risas)

-Como lo hizo antes en 'Papeles mojados'... ¿Le gustaría no haber tenido que escribir ninguna de ellas?

-Me gustaría pensar en un mundo lleno de amor y respeto por la vida...

-Veo que va a cantar en Expogrow, buenos humos...

-A Expogrow iremos a darlo todo también.

-Los antiguos Chambao sonaban muy mediterráneos, lo de ahora es también atlántico y hasta pacífico... ¿qué más se ha traído de aquellos mares del Cono Sur?

-Tengo el recuerdo de 'to', no me lo pueden quitar.

-Y por cierto, ¿por qué sigue manteniendo el nombre colectivo si ya es La Mari al 100%?

-La Mari comenzará con nuevo disco y proyecto en un añito más o menos. La despedida de Chambao será el 13 de enero de 2018 en el antiguo Palacio de Deportes de Madrid, el Wizink Center.

-Ah, eso si que es un cambio de ciclo; en cualquier caso tampoco es La Mari del todo sola, que siempre hay un montón de amigos en cada disco... ¿le gusta el trabajo en equipo?

-Me encanta.

- Y usted es generosa en colaboraciones, ¿si compartimos nuestro poco siempre tocaremos a más?

-Si compartimos lo nuestro aprendemos, amamos y nos divertimos

-En el Zaidín va a tener delante a 25.000 personas, ¿qué les decimos?

-Que sean libres.