Stefan Kapicic: «Ser actor en 'Deadpool' es un Óscar para mi propia infancia» 02:24 Stefan Kapicic posa en la Heroes Comic Con de Madrid. / Fotografía: A. Ferreras. Vídeo: A. Ferreras / V. Carrasco «Estás haciendo un proyecto bonito, rompiendo algunas reglas para que fuera tan divertido como Ryan reynolds» JAVIER BRAGADO Madrid Viernes, 18 mayo 2018, 00:00

Renunció al legado familiar del baloncesto cuando era base del Estrella Roja pero Stefan Kapicic (Colonia, 1 de diciembre de 1978) es uno de los hombres más felices del planeta. El motivo es que el actor de teatro que habla y escribe en alemán, ruso, latín y griego ha logrado unir su dos sueños: ser contratado en una película de Hollywood y encarnar a uno de los superhéroes con los que soñaba en su infancia. Es 'Coloso', el tipo serio de Marvel que contrasta con el sinvergüenza 'Deadpool' en las dos películas que se han rodado. En la vida real también contrapone la sobriedad de su personaje con la de un tipo capaz de provocar una fotografía de grupo encima del escenario con todos aquellos que acudieron a su conferencia en la Heroes Madrid Con de Madrid.

- Se le ve muy feliz.

Siempre fui un fan de Hollywood y es un honor formar parte de 'Deadpool', una locura de película con un alto impacto como el cómic, con ese aire fresco. Tengo ese honor de interpretar a Coloso en la película, así que... No sabía al principio cuando empezamos a rodar que iba a ser emocionante y que se le iba a dar tanto bombo y esa secuela, así que es un sueño convertido en realidad en todos los sentidos.

- ¿Se acuerdo de cómo fue cuando le anunciaron que sería 'Coloso'?

Recuerdo que había hecho alguna audición, que esa era una y que había sido duro. Deadpool es algo que nunca olvidaré porque en primer lugar yo soy un 'geek' (entusiasta) de los cómics y para mí es un sueño convertido en realidad, un premio de la Academia para mi propia infancia porque algunos puede ser un papel normal, pero para mí es como un Óscar porque cuando era pequeño, desde que tengo recuerdos, estaba enamorado de los tebeos de Marvel, DC Comics... En el momento en que me lo dijeron no me lo pude creer durante algunas semanas. ¿Es realmente posible? ¿Realmente va a seguir adelante? ¿Y voy a ser Coloso en esta película? Desde ese momento de mi vida todo cambió.

- ¿Es Ryan Reynolds tal y como quiere hacernos creer?

Fue muy divertido porque estás haciendo un proyecto bonito, rompiendo algunas reglas para que fuera tan divertido como ese tipo que cuando le conoces es como 'Deadpool'. Siempre está haciendo bromas, siempre está haciendo que todo sea mejor y por eso todas las cosas divertidas funcionan durante las escenas. Simplemente disfrutabas de cada momento y en la secuela es como tener nuevas cosas locas, nuevas escenas de acción y tenemos a Josh Brolin haciendo de 'Cable' y Zazie Beetz va a ser 'Domino'. La gente va a flipar.

- ¿Cuál es su chiste favorito de 'Deadpool 2'?

Me gustaría contar algunas de las bromas pero no puedo porque arruinaría un poco la película. Confía en mí, merecerá la pena. Cada segundo es bueno.

- Pero a usted le ha tocado el menos gracioso.

Coloso es como un superhéroe clásico de la vieja escuela. Fue con lo que Marvel respondió a Superman, en la vieja escuela los rusos eran como poetas, simplemente querían ser como antihéroes ser tan buenos como los X-Men. Si te acuerdas de cuando yo tenía esa escena al final (de 'Deadpool') y tenía que detener el tiroteo de Deadpool realmente sabía que era como... 'Wade, cuatro o cinco momentos. -cambia la voz para ser similar a la de su personaje- Cuatro o cinco momentos. Eso es todo lo que importa. Sé un héroe'. Ese es el modelo, había sido como un padre durante un año, como un entrenador.

- A usted le cubren por completo con efectos especiales y es difícil que le reconozcan. ¿Cómo se lo ha tomado?

Fue diferente. En primer lugar, yo soy un actor de teatro, he hecho muchos espectáculos y diferentes papeles. Pero hacer todo esto con el CGI, los disfraces, un montón de cámaras para las expresiones faciales... Y la voz, que es realmente difícil porque con la voz necesitas darle un alma al personaje y hacer que ese personaje esté vivo. Y no se me ve como yo soy realmente en la película. Es duro, pero es bonito porque es una película de cómics y me ayudó mucho Tim Miller. Es muy bonito cuando ves la creación final, cuando todos los fans vienen a ver la película por todo el mundo.

- Tiene usted que emplear un fuerte acento ruso en la película para hablar en inglés. ¿Le costó?

Soy de Montenegro, nací en Alemania. Nuestra lengua es eslava, así que tenemos lenguajes similares a las rusas y un acento similar, así que si empiezo a hablar -cambia el acento- como hablamos en mí país puedes ver que está claro que vivo en Estados Unidos desde hace 12 años pero tengo todavía acento, aunque muy suavizado respecto a los rusos o montenegrinos, pero esa es la diferencia. No es difícil mantener la cuestión del acento.

- ¿Le ha abierto muchas puertas 'Deadpool'? Ahora también está en la serie 'Counterpart'.

Por supuesto que es más fácil porque hace unos años me ahogaba. Es un mercado enorme y estar rodando en Hollywood es la cima para cualquier actor en el mundo. Es por eso por lo que es una pasada vivir una vida bonita en Los Ángeles gracias a Deadpool porque estaba haciendo algunas series y películas, pero esas películas no han tenido un éxito como ésta.

Los cómics de Kapicic

- ¿Cómo se aficionó a los tebeos?

Empecé a leer cómics europeos porque en Yugoslavia teníamos una gran oportunidad con lo italianos con (la editorial) Sergio Bonelli: 'Dylan Dog', 'Corto Maltés', 'Herman'; y también entraban los 'Batman', 'Superman', 'Spiderman', 'Hulk'. Recuerdo que cuando era niño mi abuelito me compró un pack original de Marvel y el primero que tuve fue 'Lobezno número 58,' con una página amarilla. Todavía tengo aquel cómic, soy un coleccionista y compro, así que ir a una Cómic Con para mí es un premio doble porque hago esas cosas que solía hacer, como comprar camisetas y otras cosas.

- ¿Ayuda para interpretar el personaje?

Desafortunadamente, muchos actores no conocen los cómics, así que especialmente cuando voy a las 'Comic con' (reuniones en torno al mundo de los tebeos) y tenemos ruedas de prensa algunas actrices no saben las respuestas y yo estoy encantado de coger el micrófono y poder responder (ríe). Mis compañeros lo agradecen porque no es una simple como ir a tomar una taza de té. Para mí es fantástico porque puedo mostrar mis conocimientos sobre cómics.

- ¿Ha aprovechado alguno de esos conocimientos para enseñar algo a sus compañeros en el rodaje?

Ryan Reynolds es un gran aficionado a los cómics, lo sabe todo. Por ejemplo, Ed Skrein, quien interpretaba a Ajax, es un gran aficionado. Y, por supuesto, (el director) Tim Miller es un gran aficionado, es un 'geek' total. Todo estaba preparado y la investigación hecha. Por supuesto, en algunos casos sí sabes algo que ellos no, pero cuando empezó la película todo el mundo estaba realmente muy preparado.

Portada de la edición estadounidense del número 58 de Lobezno.

- ¿Sigue comprando camisetas cuando acude a las 'Comic Con'?

Hace unos días me compré siete u ocho, las busco por internet y siempre encuentro. Creo que tengo treinta y tantas, incluyendo algunas de X-Men.

- Y tendrá alguna de 'Yo soy Coloso', ¿no?

(Ríe) Sí, también me compré algunas de 'Secret Wars' con Coloso en el equipo. Siempre que voy a una Comic Con compro especialmente cosas de Coloso.