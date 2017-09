Ocho películas internacionales estarán en el concurso del Almería Western Film Festival n las secciones oficiales a competición, el Festival ha registrado un incremento del 60 por ciento en cuanto al número de obras interesadas en participar EFE ALMERÍA Viernes, 15 septiembre 2017, 16:47

El Almería Western Film Festival (AWFF), que este año se celebra del 11 al 14 de octubre en Tabernas y los poblados del oeste Fort Bravo Texas Hollywood y Oasys MiniHollywood, proyectará en su Sección Oficial ocho largometrajes internacionales que irán a concurso.

Los filmes son 'The Beguiled' (Sofía Coppola, Estados Unidos, 2017), 'Desierto' (Jonás Cuarón, México, 2016), 'Fuga de la Patagonia' (Javier Zevallos y Francisco D'Eufemia, Argentina, 2017).

'Hell or high water' (David MacKenzie, Estados Unidos, 2016), 'Jane got a gun' (Gavin O'Connor, Estados Unidos, 2016), The legend of Ben Hall' (Matthew Holmes, Australia, 2016), 'Mimosas' (Oliver Laxe, España, 2016) y 'La sargento Matacho' (William González, Colombia, 2016).

"Los títulos que conforman la Sección Oficial de largometrajes son una muestra de la revitalización del género, con películas de ambientación histórica rodadas con un lenguaje postmoderno, o cintas de corte contemporáneo que se cimentan en la narrativa y en los códigos del western clásico", ha dicho Juan Francisco Viruega, director del AWFF tras la presentación del festival.

El jurado de esta Sección Oficial está compuesto por Fernando Méndez-Leite: director, guionista y analista cinematográfico; Iván Aledo, montador cinematográfico; Chus Gutiérrez, guionista y directora; Manuel Martín Cuenca, guionista, director y productor, y David Carretero Blake, director de fotografía.

En las secciones oficiales a competición, el Festival ha registrado un incremento del 60 por ciento en cuanto al número de obras interesadas en participar.

En la muestra se han seleccionado producciones cinematográficas que son una muestra de la revitalización del género procedentes de once países de todo el mundo, algunas de ellas estrenos absolutos en Europa, han indicado.

Por su parte, la sección internacional de cortometrajes comprende 22 obras, 11 más que el pasado año, con una selección de títulos de ficción, acción real, documental y animación procedentes de una decena de nacionalidades.

Asimismo, 'El precio de un hombre', que cumple el cincuenta aniversario de su estreno y que fue dirigida por el granadino Eugenio Martín, el "padrino" de esta séptima edición, será la película de honor del Festival.

Además, esta película está protagonizada por el actor cubano Tomás Milian, al que otorgaremos el Premio Leone in Memoriam", indica Viruega.

La actriz granadina Elisa Montés recibirá el 'Premio ASFAAN' de esta edición. Participó en numerosos westerns interpretando el papel de mexicana, compartiendo protagonismo con actores tan conocidos como Franco Nero, Lee Van Cleef o Yul Brynner.

Además, se otorgarán dos premios 'Tabernas de Cine' en cada uno de los poblados del oeste que participan en el Festival, siendo homenajeados el actor italiano Alberto Dell'Acqua, que rodó varios western en Almería en la década de los años sesenta.

En su honor se proyectará el largometraje 'Adiós, Texas' de Fernando Baldi que cumple cincuenta años de su estreno y que cuenta como co-protagonistas a Franco Nero y Elisa Montés.

El segundo premio 'Tabernas de Cine' será para el actor George Martín, quien a finales de la década de los sesenta fue protagonista absoluto de míticos western.