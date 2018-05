Harrison Ford ayudó a forjar al nuevo Han Solo Alden Ehrenreich junto a la actriz Emilia Clarke y el popular personaje de la saga, Chewbacca. / AFP Interpretado por Alden Ehrenreich, el cautivador mercenario revelará sus secretos ante una actriz de 'Juego de Tronos' MARÍA ESTÉVEZ Martes, 15 mayo 2018, 20:08

Casi cuarenta años después de ver por primera vez en la gran pantalla a Han Solo, el mercenario intergaláctico que robó el corazón de la princesa Leia en la primera película de 'Star Wars', se conocerán sus secretos. Durante este tiempo, sus admiradores han esperado pacientemente por ver un filme dedicado al hombre más 'it' del universo inventado por Georges Lucas. La espera terminó en la alfombra roja de Cannes, cuando todos los protagonistas de la precuela se reunieron en la Riviera Francesa para presentar 'Solo', la cuarta película de la franquicia en manos de Disney. El estreno oficial en el resto del mundo será la semana que viene.

«Estoy feliz de estar aquí y presentar la película 'Solo'», afirmó el director Ron Howard, que apareció ante los fotógrafos de la Croissette acompañado del mismísimo Chewbacca y el resto del elenco. «Yo soy el primer fan de este filme, no he querido defraudar a nadie».

Howard, que lucía una gorra de béisbol con la frase típica de la saga: «Hace mucho tiempo, en una lejana galaxia», hizo los honores a sus estrellas, y los presentó uno a uno: Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Joonas Suotamo detrás del pelaje espeso y marrón del compañero inseparable de Han Solo. «Desde que leí el guion quedé atrapado», prosiguió Howard. «Con esta película vamos a contestar muchas de las preguntas que teníamos sobre el personaje. Situaciones y circunstancias de su vida que ahora tienen sentido. Estoy convencido de la satisfacción que vamos a provocar en los amantes de la franquicia. Como director, creo en la importancia de mantener el corazón y la verdad sin dejar de sorprender al espectador».

AFP

El protagonista de la película es Alden Ehrenreich. Hay que aprenderse bien su apellido, porque el actor acaba de firmar por dos películas más de la saga. «Como actor, mi trabajo ha sido encontrar la forma de adueñarme de un papel tan icónico como el de Han Solo», reconoció Ehrenreich, de pelo oscuro, rizado, mirada intensa, descarada, actitud dejada a lo James Dean. «Entiendo que antes le perteneció a Harrison Ford, pero yo lo he interpretado en otra época de su vida y, en ese sentido, es un personaje completamente distinto al que hemos visto hasta ahora».

Las interpretaciones de Ehrenreich dirigidas por míticos como Francis Coppola ('Tetro'), Woody Allen ('Blue Jasmine') y los Coen ('Hail Caesar' y 'Beatty en rules don't apply') avalan que se haya convertido en un fetiche para la industria desde sus inicios. Su padrino fue Steven Spielberg, que le descubrió en el vídeo de una fiesta cuando apenas tenía 14 años. «Mientras continúe teniendo oportunidades, voy a seguir avanzando en mi vida», sostuvo Ehrenreich, de 29 años. «Un sueño conseguido no es una meta sino el principio del camino. Lo que más me gusta de mi trabajo es tener la oportunidad de permutar, de cambiar de opinión en cuanto a lo que me gusta, a las historias que deseo contar. Ahora espero continuar aprendiendo según voy adelante».

Además reveló que había contado con la ayuda de George Lucas y Harrison Ford para crear el personaje. «Una semana después de empezar a filmar estuve en el rancho 'Skywalker', donde tuve la oportunidad de aprender muchos detalles sobre la historia de la mano de Lucas», explicó. «Para mí ha sido muy importante tener el apoyo de Harrison Ford».

Otro tótem que debuta en la franquicia es la británica Emilia Clarke, famosa por su papel de reina de los dragones en 'Juego de Tronos'. En 'Solo' interpreta a Qi'ra. «Se ha creado cierto misterio alrededor de mi personaje», confiesa Clarke. «Ella es un enigma, y así debemos mantenerla para el publico». Sin embargo, Clarke se aventuró a confesar que entre Qi'ra y Solo, ambos protagonistas del filme, existe un nexo muy particular. «Sin duda es una relación especial», dijo. «Todo en la película es especial. A mí, personalmente, me fascina la estética de cine negro de los setenta desarrollada por Ron Howard». La fiesta de Cannes continúa.