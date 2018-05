Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 25 de mayo 01:32 Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 25 mayo 2018, 12:19

Este último fin de semana de mayo la cartelera de cine en Granada viene apretando fuerte con estrenos diversos, entre los que figuran: El doctor de la felicidad, Han Solo: Una Historia de Star Wars y Basada en hechos reales.

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur. Si quieres acudir a las salas al mejor precio, puedes aprovechar los descuentos en cine que se ofertan en Descuentos Ideal.

Han Solo: Una Historia de Star Wars

Segundo de los spin-offs sobre la saga Star Wars, después de Rogue One: Una historia de Star Wars (2016). Esta vez la historia gira en torno a las aventuras de un joven y audaz Han Solo (Alden Ehrenreich) y su inseparable y carismático compañero Chewbacca (Joonas Suotamo) antes de unirse a la Rebelión, incluidos sus primeros encuentros con Lando Calrissian (Donald Glover).

La película está dirigida por Ron Howard (En el corazón del mar, El desafío - Frost contra Nixon) y cuenta con un guión escrito por Jon Kasdan (The First Time, Entre mujeres) y Lawrence Kasdan (Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza, El cazador de sueños). El reparto está encabezado por Alden Ehrenreich (¡Ave, César!, Blue Jasmine) en el papel de Han Solo, Joonas Suotamo (Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi, Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza) como Chewbacca y Donald Glover (Spider-Man: Homecoming, Atlanta) interpretando a Lando Calrissian. Completan el reparto Emilia Clarke (Juego de Tronos, Antes de ti), Woody Harrelson (Tres anuncios en las afueras, La guerra del planeta de los simios), Paul Bettany (Capitán América: Civil War, El sicario de Dios), Warwick Davis (Rogue One: Una historia de Star Wars, Jack el cazagigantes), Phoebe Waller-Bridge (Amor sin cita previa, La dama de hierro) y Thandie Newton (Westworld, Vanishing on 7th Street).

Basada en hechos reales

Tras escribir su última novela dedicada a su madre y redactada en primera persona, el novelista Delphine vive sin inspiración y atemorizado. La idea de volver a escribir se le antoja difícil tras empezar a recibir unas cartas anónimas de un admirador insistente que terminará cogiendo las riendas de su próximo libro y quizá también las de su vida.

Basada en la novela homónima escrita por Delphine de Vigan, está dirigida por Roman Polanski y escrita por Olivier Assayas. Cuenta con actores como Eva Green (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), Emmanuelle Seigner (Le divan de Staline) y Vincent Perez (Chacun sa vie).

El doctor de la felicidad

Reseña de Sensacine: Knock (Omar Sy) es un estafador que se retira al pequeño pueblo francés de Saint-Maurice para comenzar de nuevo como médico. Su método será hacer creer a los habitantes del poblado que a pesar de estar sanos pueden tener enfermedades. Les diagnosticará síntomas imaginarios o incluso hasta reales. Su plan saldrá a la perfección, gracias a sus dotes de galán, y todo el pueblo estará más que agradecido de su llegada. Pero todo eso cambiará cuando en su camino se cruce una joven que le hará plantearse sus decisiones y una persona de su pasado turbulento que llegará para desenmascararle