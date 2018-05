Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 4 de mayo Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 4 mayo 2018, 10:21

Llega el primer fin de semana de mayo y lo hace fuerza, con la cartelera de cine en Granada dejándonos estos estrenos por encima de todos: 12 valientes, Roman J. Israel, Esq. y Unsane.

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur. Si quieres acudir a las salas al mejor precio, puedes aprovechar los descuentos en cine que se ofertan en Descuentos Ideal.

12 valientes:

Finales del año 2001, poco después de los atentados del 11-S. Un equipo de soldados de élite de las Fuerzas Especiales, en colaboración con la C.I.A. y operativos de la Fuerza Aérea, unen sus fuerzas con la Alianza del Norte de Afganistán para derrotar a los talibanes gobernantes del país. Se trata de un cuerpo de élite entrenado para ser tanto guerrilleros como diplomáticos en tiempos de guerra. Tras conseguir introducirse en secreto en el país, este grupo de hombres encabezado por Mitch Nelson, es el encargado de poner en práctica una peligrosa misión. En las escarpadas montañas, deberán convencer al general Dostum de la Alianza del Norte para unir fuerzas y combatir juntos a los talibanes y Al Qaeda. En esta arriesgada tarea no necesitarán tanques, ya que será una batalla a caballo

Roman J. Israel, Esq:

El protagonista es un abogado defensor, idealista e impulsivo que tras la muerte de su mentor, un bufete de abogados requiere sus servicios. Una empresa de Los Ángeles que necesita su ayuda a cualquier precio. El abogado se ve envuelto en una serie de acontecimientos que le harán tomar decisiones difíciles y quizá excesivas.

Una película dirigida por Dan Gilroy (Nightcrawler). Denzel Wahington (Fences), que también es productor de la cinta, es el encargado de encarnar al protagonista de esta historia. Le acompañan en el reparto Colin Farrell (La seducción), Carmen Ejogo (Alien: Covenant), Shelley Hennig (About Scout) y Nazneen Contractor (Parts Per Billion) entre otros.

Unsane

Steven Soderbergh dirigirá su primera película rodada con únicamente con un teléfono móvil. Será su primer filme de terror pero aún se desconocen más detalles sobre esta película de terror. El reparto está formado por Claire Foy (The Crown, Una razón para vivir), Juno Temple (Electric dreams) y Aimee Mullins (The Mysteries of Laura), entre otros.