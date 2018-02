Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 23 de febrero Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 23 febrero 2018, 09:33

La última semana de mes de la cartelera de cine en Granada es la que nos trae los estrenos del viernes 23 febrero. De entre todos destacan Aniquilación, Happy Family y Sin rodeos.

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur. Si quieres acudir a las salas al mejor precio, puedes aprovechar los descuentos en cine que se ofertan en Descuentos Ideal.

Happy Family: Un accidente de tráfico deja a Ezio, protagonista y narrador, en el centro de un microcosmos en el que los padres están más chiflados que los hijos, las madres son neuróticas y valientes, las abuelas no se enteran de nada, las hijas son preciosas y los perros son testarudos y están enamorados.

En pocas palabras, dos familias corrientes que se escapan de las catalogaciones y etiquetas y que se mantienen en continua evolución y equilibrio precario, vivas, felices y confusas. Happy Family es una confesión disfrazada, un diario oculto, una comedia que habla del miedo a ser feliz, a enfrentarnos a lo desconocido. Esta historia hechizada, escrita un verano en Milán cuando ni una sola hoja se mueve pero del silencio sale todo aquello que habitualmente permanece callado, nos habla de los deseos y temores a ser demasiado o a no ser nadie, de sonrisas, de enfrentamientos y reuniones fascinantes, de imperfecciones vistas con ironía, de defectos convertidos en poesía.

Así se consigue abandonar por un momento el terror cuotidiano de vivir a medias, de ser banales. Una comedia que nos cuenta la vida como si fuera una película. O quizá una película que nos cuenta la vida como si fuera una comedia.

Aniquilación:

Han pasado más de 30 años desde que un misterioso suceso tuvo lugar en una zona que ahora se conoce como "Área X", un lugar remoto y escondido de EE.UU al que van a enviar a un grupo de mujeres para desentrañar sus secretos.

Una antropóloga, una topógrafa, una psicóloga y una bióloga forman la duodécima expedición enviada por la agencia estatal Southern Reach. Todas las expediciones anteriores han muerto allí. La segunda por un suicidio colectivo, la tercera por un tiroteo mientras que la última por cáncer. Ahora ellas investigarán la región completando un mapa de la zona, la catalogación de la flora y la fauna, así como documentar sus observaciones en un diario. Los secretos de las mujeres entre sí podrían complicar la expedición.

Aniquilación es la adaptación cinematográfica del primer volumen de la trilogía de libros de Jeff Vandermeer Southern Reach junto a Autoridad y Aceptación. Está al mando de la dirección Alex Garland, conocido por dirigir Ex machina o escribir los guiones de Dredd o 28 días después. Está protagonizada por Natalie Portman (Jane Got a Gun), Tessa Thompson (Selma) y Gina Rodriguez (la serie Jane the Virgin).