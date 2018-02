Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 16 de febrero Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 16 febrero 2018, 13:01

Es el momento de ver la cartelera de cine en Granada que nos trae los estrenos del viernes 16 febrero. De entre todos destacan Black Panther y Call Me By Your Name.

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur.

Black Panther.:T'Challa (Chadwick Boseman) regresa a su hogar en la apartada nación africana de Wakanda para servir como líder de su país.

Tras suceder a su padre en el trono, pasa a convertirse en Pantera Negra, una sigilosa criatura de la noche, con agudos sentidos felinos y otras habilidades como súper fuerza e inteligencia, agilidad, estrategia o maestro del combate sin armas.

Es bajo el liderazgo de T'Challa como Wakanda consigue convertirse en una de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del planeta.

Call Me By Your Name.: Es el verano de 1983 en el norte de Italia y Elio Perlman (Timothée Chamalet), un chico ítalo-estadounidense precoz de 17 años, pasa los días en la villa familiar del s. XVII transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marzia (Esther Garrel).

Elio tiene una estrecha relación con su padre (Michael Stuhlbarg), un ilustre profesor especializado en cultura grecorromana, y su madre Annella (Amira Casar), una traductora, y entre ambos le han dotado de una amplia cultura en un entorno que rebosa de encantos naturales. Aunque la sofisticación y don intelectual de Elio podrían sugerir que es un adulto hecho y derecho, todavía tiene cierta inocencia y temas en los que desarrollarse, especialmente en los del corazón.

Un día, Oliver (Armie Hammer), un cautivador investigador americano que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. En medio del soleado esplendor de este marco, Elio y Oliver descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre.