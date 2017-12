Los 'ciento y pico' principales de Granada Lori Meyers, en modo acústico. / GONZÁLEZ MOLERO 'Granada Ciudad del Rock' recopila en YouTube y Spotify más de 100 videoclips y canciones de los grupos y artistas más representativos de la historia de la música granadina desde los años 60 hasta la actualidad DANIEL OLIVARES GRANADA Jueves, 28 diciembre 2017, 00:31

La historia de la música granadina desde los años 60 hasta la actualidad se resume en una jornada laboral y algunos minutos extras de vuelta a casa. Lógicamente, esos casi cincuenta años de melodías ocupan más tiempo y espacio, pero una muestra es una muestra. En esas más de ocho horas hay 'solo' 139 canciones y 138 bandas o artista, todas y todos relacionados de algún modo con Granada y su provincia -nacidos, asimilados o 'asilados'-. Recopilar todos los temas compuestos, grabados y subidos a sitios de internet como Spotify o YouTube por músicos con marchamo granadino sería una tarea para ratones de fonoteca. Si se pone por delante que tan solo Miguel Ríos, el gran patriarca del rock local, cuenta con más de mil canciones 'colgadas' en la multiplataforma más famosa del mundo digital, se puede adivinar el recopilatorio definitivo. Medio siglo de grabaciones del 'cartujano' dan para muchas horas de Spotify.

La lista de los ciento y pico principales es una idea de la plataforma 'Granada Ciudad del Rock' (GRX R&R), concretamente de su portavoz, el baterista de Niños Mutantes, Nani Castañeda. Cabría preguntarse si están todos o si falta alguien. Aunque parece difícil añadir algo más, siendo Granada una provincia tan prolífica musicalmente, es posible que algo se haya quedado en el tintero. La recopilación de vídeos musicales reúne a todos (o casi) los artistas y bandas que ha dado la ciudad y su provincia a lo largo de su historia.

Al margen del citado Miguel Ríos, aparecen mitos como Los Ángeles, Carlos Cano o Enrique Morente. Maestros del rock and roll más ochentero como 091, Lagartija Nick o La Guardia. Iconos del universo indie como Los Planetas, Lori Meyers o Niños Mutantes. Y sus 'herederos': Napoleón Solo, Toulouse, Pájaro Jack, Guadalupe Plata -son de Úbeda pero su carrera ha despegado en Granada-, Apartamentos Acapulco o Koel. También hay sitio para un revolucionario contemporáneo como Yung Beef, el 'trapero' del Albaicín al que versionan Los Planetas.

Variedad de estilos

La lista es amplia e incluye estilos dispares. El rock en sus distintas vertientes (punk, metal, heavy, pop, ska o reggae) convive con jazz, blues, new wave, funk, folk, hip hop, rap, trap, flamenco, copla o canción ligera. Se puede escuchar a El Puchero del Hortelano, Amparanoia, Hora Zulú, TNT, Los Pilotos, Ayax y Prok, Nasharï Sound, Sonido Vegetal, Eskorzo, Sondenadie, Los Granadians del Espacio Exterior, Los Evangelistas con Soleá Morente, Plastic Frostik Machine, La Blues Band de Granada, Éter, Mamá Baker, Tatamka, Chorrojumo, Mother Gun, Funkdación, Ambulancia Irlandesa, Cuestabajo, Dolorosa, Pali López, Carmencita Calavera, Azrael, Zutaten, Cecilia Ann, D'Baldomeros, Arco, Jean Paul, Fausto Taranto, Dellafuente, Carlos Dingo, Guerrero García, Ana Lógica, El Mini, Harakiri Beach...

'GRX R&R' se ha dejado algún grupo fuera pero trata de remediarlo. De hecho, la lista está abierta a sugerencias en las redes sociales de la plataforma y se actualiza -dos de IDEAL: María del Mal y Curro Bruna-. 'Made in Granada', que así se llama la lista, se acuerda incluso de la 'chica yeyé' granadina por excelencia, Gelu, y su tema cumbre, 'El partido de fútbol', versión de una canción de la italiana Rita Pavone que María de los Ángeles Rodríguez Fernández (Granada, 1945) grabó en 1963 junto a Los Mustang, una canción que ha sido sintonía de decenas de reportajes televisivos sobre el deporte del balón en España con su pegadizo estribillo de «¿Por qué? ¿Por qué los domingos me abandonas por el fútbol?». Con tres discos de oro en su haber y solo diez años de carrera musical -se retiró de los escenarios en 1968-, Gelu está por mérito propio entre 'Los principales de Granada'.

Como lo está el precursor de ensalzar estilos musicales tradicionales como la copla y de recuperar otros olvidados como el trovo popular. Carlos Cano, casi 'quinto' de Gelu -nació un año después que ella, en 1946- aparece en la 'playlist' con su tema tan emulado en karaokes particulares y públicos: 'María la portuguesa'. Pese a que su relación con el rock es escasa -solo le faltó picar en ese estilo, puesto que lo abarcó casi todo- desde Ayamonte hasta Faro, pocos melómanos de la tierra deberán poner 'peros' a la presencia de un grande de la música, el cantautor de la voz trémula que llevó el acento granaíno hasta la canción.

Morente, un rockero más

No falta tampoco Enrique Morente, quien llevó la conexión entre el flamenco y el rock a su máxima expresión en compañía de los hermanos Arias y Lagartija Nick y de la mano de las letras de Federico García Lorca y Leonard Cohen. El cantaor albaicinero aporta uno de sus temas más conocidos, 'Estrella'. «La verdad es que yo tenía que haber sido rockero. Me he equivocado, pero en aquel tiempo se hacía lo que se podía», confesó en 1973 Enrique Morente. Hoy estaría feliz de verse en una lista de 'rockeros'. Era la idea base, reunir los imprescindibles del rock granadino en una sola 'playlist', pero finalmente 'Granada Ciudad del Rock' ha decidido ir más allá y ampliar miras, tal y como hizo el propio Morente con 'Omega', álbum hoy de culto que hace veinte años, cuando salió al mercado, levantó ampollas entre los puristas del flamenco.

«Es una de las acciones que hemos hecho para seguir promocionando la música 'Made in Granada'. Poco a poco seguiremos haciendo más. Ese es el objetivo, promocionar lo que se hace y bien en Granada», explica a IDEAL el portavoz de la plataforma, Nani Castañeda, cuya batería suena en la lista con Niños Mutantes y Mama Baker. La iniciativa de 'Granada Ciudad del Rock', proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de Granada y arropado por numerosos artistas granadinos, suma esta nueva idea a otras ya consolidadas en apenas año y medio de existencia de la plataforma, como la distinción Púa de Plata o la ruta turística para descubrir los espacios relacionados con la música y los artistas locales en la ciudad.