Chopin en vaqueros: James Rhodes encandila en Granada

James Rhodes, en vaqueros y con una sudadera con el nombre de Chopin, anoche en el Palacio de Congresos. / ALFREDO AGUILAR El pianista devuelve al pueblo a los grandes genios de la música en un concierto contra el elitismo

No hay liturgia para James Rhodes. No es necesario ningún rito para honrar a los grandes maestros. Así de claro lo tiene el británico, que de una manera cercana y convincente firmó anoche un recital con el que devolvió al pueblo lo mejor de los mejores. Fue una cita singular. Habituados al frac y el perfume, al silencio entre piezas y el aplauso previsible, el músico vistió con vaqueros a Bach, Chopin y Rachmaninov para demostrar que lo que verdaderamente importa está -siempre lo estuvo- en la partitura.

No, Granada no fue anoche Leipzig ni Varsovia ni Viena. Tenía mucha más relación -y la comparación no es negativa en absoluto- con cualquier pub de Pedro Antonio. Sin copas ni bailes, eso sí. Pero la filosofía era la misma. La dejó bien clara el propio Rhodes: las máximas eran disfrutar de la música, sentir el sonido y, poniendo como cosecha propia, honrar a los maestros.

Rhodes lleva años siendo un valiente. Su batalla contra el elitismo y el pijerío que acompaña en muchas ocasiones a la escena clásica es pública y notoria. Tampoco evita mojarse con temas de actualidad. Lo hizo ayer tras explicar que, después de nueve meses viviendo en Madrid, aún necesita hablar un poquito de inglés en los conciertos. Para comprobar que el público, que casi llenaba el teatro, le seguía, el artista pronunció dos frases en su idioma: «Puto Donald Trump» y «Los jueces de la Manada son una puta vergüenza». La ovación fue mayúscula.

Con Bach, el compositor que se proponía enseñar a tocar en su último libro en solo seis semanas a aquellos hijos de la constancia capaces de dedicar 45 minutos diarios a la tarea, acometió el comienzo. Antes explicó el contexto de la composición, otro botón más de que nada es como suele ser en los conciertos clásicos de Rhodes. El Bach joven, el genio naciente que buscaba la felicidad (y el pan) en la música, es el que escogió. La pieza, 'Partita Núm. 1 en Si bemol, BWV 825', fluyó de sus dedos con energía y delicadeza. También con humanidad, algo de lo que ha hecho bandera un músico que no se considera un genio y que no actúa como tal. Así dibujó secuencias ágiles, trazando notas construidas por unas manos que saltaban de un lado a otro del teclado. Era algo previsible, como ya había advertido él mismo. «Bach lo compuso para dos teclados y mi piano sólo tiene uno, así que es jodidamente difícil», comentó. Aún así, lo atajó con maestría y los seis movimientos planteados por Rhodes provocaron nuevos aplausos.

El músico, que dedicó el recital «a la felicidad», cambió el tercio y se lanzó a por el 'Messi del piano', Chopin. Un músico del que, como constató Rhodes, se sigue interpretando el 95% de su repertorio hoy en día y cuyas innovaciones en el instrumento siguen estando vigentes para los artistas actuales. De él escogió también una pieza de juventud, una obra compuesta casi al llegar a París. La 'Romanza del Concierto Núm. 1 en mi menor, Op. 11' del polaco sonó dulce en sus manos, íntima porque la ejecutó sin la compañía de la orquesta para la que fue pensada. «Lo hice en Sevilla, pero aquí no me quedaba dinero para hacerlo», se disculpó con gracia el artista, que mostró esa electricidad que conecta tan bien con la audiencia.

Balada mallorquina

Chopin fue también el escogido para el tercer tema. Su mallorquina 'Balada Núm. 3 en La bemol, Op. 47', toda una carta de amor del polaco a su amada Georges Sand, fue introducida con unas palabras sobre la tormentosa relación entre ambos creadores y cómo el hábito de viajar en burro por la isla inspiró una de las secuencias de la pieza. «Era un genio», reconoció. Después reveló el magnífico detalle de la partitura en la que Chopin marcó el andar del animal. Sólo así comenzó a tocar una pieza que el público pudo disfrutar íntegramente gracias al arte del británico y que creció y creció hasta arrollar el auditorio, que le dedicó la mayor ovación de la noche.

Con Rachmaninov puso el broche. Del compositor escogió dos piezas también de juventud -«¿Pero qué te pasa hoy, James, con la adolescencia?», se dijo a sí mismo entre risas-. Fueron los 'Preludios Op. 3, Núm. 2' y 'Preludios, Op. 32, Núm. 13', dos obras que explicó cómo el enfrentamiento entre dos voces, una buena y una mala y en la que el genio mostraba la alegría y el enfado. «Como pasa con los adolescentes...», sonrió Rhodes. Y así las pintó, con virulencia y maestría, cercano y sencillo como el escenario vacío y oscuro del que se acompañó un músico que es genial sin marcar la genialidad, un maestro porque enseña la música que toca y un comunicador que, más allá de las palabras, logra decir con sus manos.