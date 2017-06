Chambao ofrece hoy el concierto 'estrella' de Alamar Baramú Trío, en su actuación del miércoles. / IDEAL Baramú Trío inauguró el miércoles el festival de músicas del mundo con el primero de los cuatro espectáculos gratuitos IDEAL Almería Viernes, 30 junio 2017, 01:41

El festival de músicas del mundo, Alamar, echó a andar la noche del miércoles con la celebración del primero de los cuatro conciertos gratuitos programados por el área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y que cuenta hoy con el recital 'estrella', a cargo de Chambao.

Baramú Trío, compuesto por Pedro Pedrosa, Manuel Espinosa y Babak Kamgar, reflejó durante cerca de hora y media de actuación que los límites y fronteras de la música son tan estériles como innecesarios. Formados por un extremeño, un andaluz y un iraní, su música se bamboleó entre la querencia flamenca de la farruca, la música persa y las sonoridades hindúes, tan asociadas al mítico Ravi Shankar. Una propuesta que fue muy celebrada por el gran público asistente a la velada inaugural en la explanada del Mesón Gitano.

Anoche fue el turno de la numerosa y bulliciosa banda portuguesa Kumpanía Algazarra que, a su raíz autóctona, mezclan inspiraciones musicales como la cigana, árabe, de ska, latina, reggae, balcánica o afro-beat; y, hoy viernes, llegará el gran plato fuerte de Alamar: Chambao, como ya lo fueron otros años Celtas Cortos, Raimundo Amador o Kiko Veneno, que se encuentra ofreciendo su gira de despedida tras la que su inconfundible vocalista y compositora, Lamari, comenzará su proyecto en solitario.

Chambao nació en 2001 fusionando el flamenco y la música electrónica ambiental, lo que desemboca en el concepto musical 'flamenco chill', al que Sony Music impulsó como el debut de la banda malagueña. Su propuesta se consolida en 2003 con 'Endorfinas en la mente', trabajo que recibe el Premio Ondas a la mejor creación musical y del que se venden más de 80.000 ejemplares de un álbum que se publicó en 20 países.

Desde entonces, como resultado de mezclar la esencia y el alma del flamenco con las técnicas electrónicas del 'chill out', siete trabajos más verían la luz: 'Pokito a poko' (2005), 'Caminando 2001-2006' (2006), 'Con otro aire' (2007), 'En el fin del mundo' (2009), 'Chambao' (2012), '10 años around the world' (2013) y su último trabajo 'Nuevo ciclo' (2016), en el que Lamari, junto con el productor Eduardo Cabra, plantea un disco renovado musicalmente, significando un punto y aparte en la carrera de la banda, ya que se añaden a su elegante música electrónica, espacio para nuevos territorios, como folclore latinoamericano, reggae sureño y mucho más.

La Orquesta Chekara propondrá mañana sábado una síntesis natural entre músicas que van del árabe oriental, bereber magrebí y la música tradicional de la península ibérica a un género posterior como el flamenco, preservando así la rica herencia musical de los cristianos, los moriscos y los gitanos. Esta síntesis resume el espíritu del Mediterráneo, marcado por el diálogo de cultura y que será el gran colofón a Alamar 2017.