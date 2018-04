El Centro Albaicín celebra los Días Europeos de Artesanía El antiguo convento de Santa Inés acoge desde hoy diferentes exposiciones, talleres y actividades para promocionar y difundir la labor artesanal de la provincia BEATRIZ RODRÍGUEZ Granada Lunes, 16 abril 2018, 01:55

Desde hoy hasta el próximo domingo se desarrollan en el Centro Albaicín de Granada diferentes exposiciones, talleres y actividades para promocionar y difundir la labor artesana de la provincia de Granada y acercar al ciudadano el mundo del oficio artesano a todo aquel que visite el centro en estos días. Juan José Martín, Delegado de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía, explicó que los Días europeos de la Artesanía están considerados como una fiesta del sector de la artesanía en la provincia de Granada, para promocionar y difundir la labor artesana de esta provincia y acercar a la sociedad el mundo del oficio artesano.

Durante estos días, en el convento de Santa Inés, sede del centro Albaicín, tendrá lugar la exposición de artesanos y artesanas de la provincia de Granada. Joyería, taracea, cerámica, guitarrería, pintura sobre seda, bisutería y un largo etcétera de expositores que pertenecen al registro de artesanos y artesanas de Andalucía. También cuentan con dos exposiciones, una en colaboración con el Legado Andalusí, el alma de Granada , y otra con Guitar Fab Lab', que es la presentación de este proyecto, una exposición de cordófanos.

Se podrán admirar trabajos de joyería, taracea, cerámica, guitarrería o pintura sobre seda

Talla de madera en vivo

Otra de las actividades que se van a llevar a cabo es la del maestro artesano Esteban Jiménez, que va a realizar una demostración en vivo de la talla en madera, y también el docente del Centro Albaicín, Luis Ramírez, que va a realizar otra demostración de la tarea de la rejilla aplicada al mueble. «El sábado –mañana– tendremos un concierto patrocinado por el Patronato de la Alhambra, tendremos también música en vivo, además de talleres infantiles para los más pequeños en los que colabora el ayuntamiento y una zona gastronómica a cargo de una ONG, cuyos beneficios se destinarán a los proyectos solidarios», explicó Martín.

El delegado manifestó que lo que pretenden con los Días Europeos de la Artesanía es demostrar a la ciudadanía que el sector de la artesanía está vivo y le da prestigio al territorio. Hay veinte maestros artesanos en Andalucía, de los que nueve de ellos son de la provincia de Granada. «Creo que es importante dar a conocer a la gente que sigue habiendo grandes maestros artesanos y que los productos que ellos venden son productos de excelentísima calidad, que le dan prestigio a Granada», puntualizó.

Martín aseguró que la artesanía granadina vive un momento complicado debido a la crisis económica, ya que la gente suele prescindir de artículos de este tipo. Por otro lado, hay mucho intrusismo en este sector, puesto que es un oficio que se hace con las manos de los artesanos y lo que ellos quieren también es que las instituciones intenten arroparlos.

«Al igual que el resto de los ciudadanos, para los que la plataforma digital es una realidad, los artesanos tendrán que saber que tienen que estar en el mundo digital y tener en cuenta la internacionalización, ya que muchos están dando el salto para vender sus productos en el exterior. Estos son dos objetivos que tiene que atravesar el sector y tenemos que intentar conseguirlo», señaló el delegado de Empleo.

Los problemas que actualmente vive la artesanía son el intrusismo que pueda haber, ya que hay personas que venden productos que son considerados como artesanales y no lo son. Cuando un producto artesanal sale a la venta, con sus impuestos, etc. no es lo mismo que cuando un producto se adquiere en un mercadillo, que no es legal. «Este es el principal reto de los artesanos y de las administraciones, para luchar contra ello», dijo Martín.