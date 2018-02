«Hemos tenido una carrera fantástica, peldaño a peldaño» Daniel Lorca. / J. J. G. Entrevista a Daniel Lorca, bajista de Nada Surf | El grupo de NYaterriza hoy en la sala Falla del Palacio de Congresos en un formato cercano al concierto acústico JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Martes, 13 febrero 2018, 01:03

Protagonistas de muy buenos conciertos, llega al Palacio de Congresos (21,30 horas), el trío neoyorkino (ahora quinteto en estas actuaciones) Nada Surf. Quince años después de que saliera su disco ‘Let go’ han retomado aquellas canciones para hacer una gira especial en la que recordarán el disco entero (con una segunda parte de concierto ya ‘normal’).

–¿Quince años es un buen número redondo para volver a un disco?

–La verdad es que se pueden festejar muchas cosas distintas... Pero este disco tiene algo especial, porque el primer disco tienes toda la vida para escribirlo. En el segundo sufrimos mucho con la presión de la industria, y el tercero lo tuvimos que sacar nosotros mismos. Y al cabo de tres años de pausa conseguimos nuestros derechos y decidimos grabar. Ese tiempo fue como tener otra oportunidad de hacer nuevamente un ‘primer disco’; volvimos a ser normales, yo regresé a la informática, Mateo se puso a vender discos...

–A ‘Let go’ le han hecho también un disco de homenaje una larga serie de compañeros ¿Emocionado? ¿Alguna sorpresa con las relecturas?

–Se le ocurrió a nuestro manager hacer un disco de tributo a nosotros mismos y dijimos que no obviamente. Pero luego resultó que era un trabajo benéfico para una oenegé (ACLU The Pablove Foundation). Lo comentamos con grupos amigos y ha quedado muy chulo. Es un honor de la leche.

–Es la cuarta vez que vienen por Granada... ¿Nos tienen en sus oraciones?

–Estoy muy feliz porque me he criado pasando tres meses al año en Cádiz, mi padre es de Granada... Y he tenido en Andalucía algunos de los conciertos más cachondos de mi vida...

–El año pasado salía su segundo disco en directo, con orquesta. ¿Cómo fue la experiencia?

–Tocar con las orquestas de la Radio Nacional de Austria y la Deutsches Filmorchester Babelsberg fue increíble. Nos reíamos porque les decíamos que eran músicos ‘de verdad’, y ellos nos decían que nosotros también porque componíamos y no teníamos nada que leer (se refiere a partituras) porque las llevamos dentro...

–Ocho discos en 21 años... ¿No es más bien poco?

–Bueno, nueve, según como se cuente. ¿Sabe qué ocurre? Que a nosotros nos gusta mucho tocar. La gira de ‘Let go’ duró un año y diez meses... Haciendo giras como esas no sobra mucho tiempo para componer.

–Recordar a Nada Surf es hacerlo sobre aquel momento en el que con ‘Popular’ parecían que iban a ser la siguiente banda de estadios... ¿Cómo asimilaron aquel subidón?

–Aquel fue un momento rarísimo. Estábamos flipados de ser números uno en la MTV. Menos mal que no teníamos 20 años sino 30 o más y nos lo tomamos con calma. Sabíamos que era una anomalía y no era lo normal. Cuando se hace estadística, sobre la lluvia o lo que sea y el resultado es en un punto muy superior al habitual se considera una aberración y no se tiene en cuenta. Con Nada Surf y esa canción fue una aberración.

–Aunque han frecuentado festivales, en Granada siempre han tocado en salas ¿Nos hemos perdido lo mejor de ustedes?

–No somos un grupo de radiofórmula ni de estadio, eso no es normal para nosotros. Efectivamente, tocar para 40.000 personas está muy bien, pero no es lo mío. Hemos tenido una carrera normal y fantástica, subiendo poco a poco.

–En aquella ocasión del taxi lució, ya muy ajado, el mismo bajo que le regaló su familia... ¿Amor de hijo, que el Fender le salió bueno, o ambas cosas?

–Vendí el que tenía de pequeño y me faltaba dinero para uno bueno, así que mi madre me lo regaló cuando cumplí los 16. Y lo sigo tocando, sí. Lo intento destrozar cada noche pero no ha manera.

–¿Continúa siguiendo a Lagartija Nick de cerca?

–Son mis héroes, fue una casualidad que tocaran en Madrid con su nuevo disco, y allí que me fui para escucharlos. Estuvieron supersimpatiquísimos conmigo y tuve la gran suerte de que Antonio me dejó tocar el bajo...