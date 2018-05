¡¡¡¡¡Caaaaarromato!!!!! Con la ausencia de José Ibáñez, 'Carromato' para todos, siempre en el lateral de los escenarios de Metal, el rock granadino estará menos acompañado y echará de menos su entusiasmo contagioso JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Miércoles, 16 mayo 2018, 15:56

Con la ausencia de José Ibáñez, 'Carromato' para todos, siempre en el lateral de los escenarios de Metal, el rock granadino estará menos acompañado y echará de menos su entusiasmo contagioso. En el Zaidín, su casa, ya son los dos laterales en sus festivales, el de Isidro con su panamá y el suyo, los que han quedado vacíos.

Carromato hizo su sueño realidad superando sus limitaciones al estrenar banda propia en el festival del Zaidín. Por fin se sentaba en el centro del escenario, bajo los focos y no en el borde donde llevaba décadas sin perderse ningún concierto recibiendo cariñosos saludos y siendo invitado siempre a dar la vuelta al ruedo por los participantes. «Yo soy una persona muy tímida en la vida real, pero en el escenario se me quita todo, es una inyección de adrenalina, se me va la cabeza tío! (risas), en serio es donde más a gusto estoy, e interaccionar con el público me encanta, no puedo explicarlo con palabras. Ya había tenido experiencias similares cuando he presentado festivales, pero estar ahí arriba con una banda no se puede comparar a nada. El rock me permite andar aunque vaya en silla de ruedas«, dijo recordando aquella noche.

Los colegas (Nacho Ruiz, Edu, Alex, Mariano 'El Pibe' y Mar Cabello le montaron la banda y el repertorio, que luego fue disco). También en la Tren aumentó el equipo a nueve miembros, toda una orquesta, que contó con el periodista Mariano Muniesa en el papel de presentador. Un bandón multinacional de cinco músicos y tres coristas, con un sonido perfecto y una profesionalidad absoluta que encendió los coros que siempre han acompañado cada una de sus apariciones, como un himno de una estrella del rock: «¡¡¡Caaaaaaaaarromato!!!» «Carromato de altas prestaciones, el 'Alonso' del rock» se leía en una crítica de estos conciertos.

Amigo siempre de sus amigos, ya hace dieciocho años propusieron hacer el 'Carrorrock' para recaudar fondos y que pudiera acceder a una vivienda accesible, y a finales del pasado convocaron un nuevo 'Carrorrock' para volver a prestarle ayuda, ya muy enfermo. Como dijo uno de los músicos participantes «se trata de hacerle un homenaje en vida y que se lleve el gustazo puesto». Allí estuvieron Muro, Azrael, María del Mal, Zutaten y Starggia, entre otros. Festival que finalizó como correspondía con el coro obligatorio: «Caaaaaaaarromato», mientras él saludaba feliz desde su motosilla. Ya, por última vez.