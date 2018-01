Arturo Cid: jazz con galones Fue el más significativo tenorista de jazz de las primeras formaciones bop de la ciudad J.J.G. GRANADA Viernes, 19 enero 2018, 01:21

Arturo Cid es para una generación 'el tenorista' de jazz por excelencia (no fue el primero pero sí el más significativo en las primeras formaciones de bop de la ciudad). Por eso que vuelva a colgarse su saxo fue una excelente noticia para el público que llenó el Magic en su comparecencia junto otros dos históricos del jazz local: Guillermo Morente y el guitarrista Pedro Andrade. Junto a ellos otros dos músicos ya de camadas muy posteriores como Sergio Díaz y Carlos Ligero completaron el quinteto con dos tenores en proa. Es solo jazz (But I Like It).