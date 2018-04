«El artista se siente más identificado con la música que compone»

El guitarrista y compositor bastetano, afincado en Sevilla, Alberto López presenta mañana sábado en la peña de La Platería su primer trabajo discográfico 'Detrás de la verdad'. Con sólo 27 años este joven flamenco ha recorrido buena parte del mundo mostrando sus creaciones, en un principio en solitario, actualmente con un engrosado elenco de artistas que configuran un gran espectáculo, el tercero en su haber.

-¿Es el flamenco un lenguaje universal?

-La música en general es un lenguaje universal. La música al fin y al cabo engloba el flamenco, la música clásica, el jazz, el rock, el pop... Cada una tiene su manera de expresar.

-¿Hay en el disco alguna letra que no sea suya?

-Todos los temas son propios y casi todas las letras: la zambra que canta El Pele o las alegrías que canta Encarna Anillo. Algunas otras son populares, como la que canta El Pulga y otra que me cedió Antonio Canales, que le gustó mucho el proyecto.

-¿Compositor o intérprete?

-Me gustan las dos cosas. La interpretación por lo que se aprende tocando cosas de otros. Pero la composición aporta más cosas personales. Uno se siente más identificado con la música que compone. Si ha salido del corazón no hay nada más puro que eso.

-¿Qué se plantea a la hora de componer?

-No me planteo nada. A la hora de componer, cojo la guitarra y, de todas las vivencias que han hecho mella en mí van naciendo emociones, algo que contar, algo que transmitir.

-¿Por qué se ha inclinado a la guitarra de concierto y no al acompañamiento?

-En realidad no he escogido nada. La vida te va poniendo un camino. Yo disfruto incluso más acompañando al cante o al baile que tocando 'alante', porque se pasan muchas fatigas, porque hay que estudiar muchísimo y se tiene mucha responsabilidad, mientras que tocar para el cante o para el baile te limitas a disfrutar, a estudiar mucho y a darlo todo. No tienes las responsabilidades de organizar, de pensar en otras cosas.

-¿Quiénes son sus referentes?

-El primero que me ha influido es el maestro Paco de Lucía y también Manolo Sanlúcar. Y por supuesto Miguel Ángel Cortés, de aquí, de la tierra, mi maestro. Ha sido uno de los guitarristas que más me han aportado, porque para mí lo más importante no es tocar técnicamente, sino musicalmente. Yo lo considero un guitarrista de corazón. Las cosas que hacen te llegan, están bien construidas. Trasmite y para mí eso es lo más importante.

-¿Qué hay detrás de la Verdad?

-La realidad. Cuando nosotros vemos algo aparente, un hecho, un acontecimiento, un objeto, nos parece algo, tenemos un prejuicio de lo que vemos y a lo mejor la realidad está detrás de lo que piensas que es la verdad.

-¿El espectáculo sirve de presentación del disco o aporta algo más?

-No sólo quería reproducir el disco encima de un escenario, que es lo más importante, interpretar la música en directo, que es como se siente, donde llega al público. Quería darle una vuelta de rosca más. Quería que fuera un formato escénico. En el escenario hay cambios de posiciones. Hay un dinamismo diferente que creo que en la guitarra flamenca no existe.