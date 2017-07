30 años de aventura pirata por Andalucía 01:55 El Festival de Palma del Río homenajea este viernes al grupo granadino Vagalume Teatro en el aniversario de 'En busca del gran tesoro' PABLO RODRÍGUEZ Granada Viernes, 7 julio 2017, 16:09

La vida pirata es la vida mejor, pero no la de la canción sino la de los Vagalume. ¿Sin trabajar? No, sin parar de hacerlo durante más de tres décadas y siempre con una sonrisa. ¿Sin estudiar? Ni de lejos, que la investigación no se detiene porque, como los propios miembros de la compañía granadina dicen, aún quedan muchas islas de teatro por recorrer. ¿Y la botella de ron? Que sea de champagne porque los actores están de enhorabuena. Este año celebran el 30 aniversario del estreno de su trabajo más conocido, 'En busca del gran tesoro', un montaje que les ha convertido en referente andaluz del teatro de calle y que este viernes reconoce el Festival de Palma del Río, probablemente el certamen escénico más relevante de la comunidad.

'Los piratas', nombre cariñoso que el público da al ya histórico espectáculo, es la obra más conocida de la compañía granadina, nacida en 1984 a partir de un grupo de amantes del teatro. Hija de las lecturas de 'La isla del tesoro', la mítica novela de Stevenson, fue creada tres años después por los actores de la entonces Asociación Cultural Vagalume a partir de improvisaciones. «Nos juntamos y fuimos proponiendo ideas, improvisamos a partir del libro y transformamos la historia», recuerda Juan Prado, uno de los fundadores que aún permanecen en el elenco.

El grupo llevó la obra a las calles de Granada y su impacto fue inmediato. Así pudo dar el salto a muchas localidades de una Andalucía que aún carecía de autovías. «Eran otros tiempos -cuenta el actor-. Si íbamos a Jaén, eran dos horas metidos en el coche y ahí reíamos, hablábamos, improvisábamos, creábamos, sufríamos y disfrutábamos».

Los tiempos han cambiado pero, como todo barco azotado por los vientos, el recorrido del espectáculo no se ha detenido. Desde aquel 1987 el grupo no ha dejado de representarlo ni un solo año, a veces incluso en contra del criterio de los propios actores. «Un mes de agosto hicimos más de 24 'piratas' en Almería y al distribuidor le dijimos que no queríamos más... ¿Sabes qué? Hemos seguido volviendo y este año hacemos cuatro. ¡Dos tazas!», recuerda entre risas Prado.

Un momento de la representación, en las calles de Granada / ARCHIVO

Que un espectáculo vuelva a lugares en los que ya ha estado es una rara 'avis' que con los 'piratas' es costumbre. «Hay gente que lo vio de niño y ahora trae a sus hijos para que lo vean», cuenta Teresa Arboledas. Ella es la distribuidora de la compañía y lidia con unas contrataciones en las que 'En busca del gran tesoro' es la joya de la corona. «Tenemos otros dos montajes en programa, pero este nos lo piden muchísimo porque, después de tanto tiempo, sigue teniendo la capacidad de asombrar al público», cuenta.

A lo largo de estas tres décadas, la familia pirata de Vagalume ha visitado teatros y calles, grandes ciudades y pueblos. «Prácticamente no queda sitio en Andalucía en el que no hayamos estado», dice el actor Adrián Rincón. Integrante de la compañía desde hace 18 años -firmó su primer contrato profesional con ellos cuando aún era un adolescente-, su lugar favorito de representación son las aldeas y pueblos más pequeños. «Es ahí donde te das cuenta que el espectáculo es un auténtico hito para la gente», reconoce.

"Es algo mágico porque en la calle, al contrario que en el escenario, no hay límites: todo es parte de la aventura y eso nos permite jugar con el público" PABLO CARAZO, actor

Siete piratas -antaño llegaron a ser hasta 25- y un bajel construido con fibra de vidrio y «antiguos cartones de Fortuna» conforman el 'paquete' con el que se construye el sueño de esta variación del mito de Stevenson. También los músicos, dos percusionistas y un gaitero que ponen banda sonora a la escena. «Y el público, que es un personaje más porque esto es 'teatro de calle'», advierte Pablo Carazo.

Para el actor granadino, puntal de la actual generación de Vagalume, esa vinculación con los espectadores es el ingrediente secreto de su éxito. «Es algo mágico porque en la calle, al contrario que en el escenario, no hay límites: todo es parte de la aventura y eso nos permite jugar con el público, hacerlo entrar en la historia, trabajar con ellos hombro con hombro».

La cercanía da lugar a momentos de especial intensidad, especialmente cuando los espectadores se involucran en la trama y pierden la noción de la realidad. «Los pequeños entran rápido en la historia, pero es catártico cuando ves cómo se contagia la energía de los actores a los mayores -dice Carazo-. Es lo que más me gusta de esta obra».