'Symphonic Rhapsody of Queen', un espectáculo con personalidad propia

El espectáculo 'Symphonic Rhapsody of Queen' recala en la capital jienense mañana (Teatro 'Infanta Leonor', 21.00 horas) con un brillante elenco de músicos y cantantes, y una propuesta que como señala su director y productor, Juan Francisco Senabre, lejos de ser un tributo a la mítica banda, es un espectáculo con personalidad propia que suma ya seis giras y más de 350.00 espectadores.

Como resalta Senabre, este es un espectáculo que suma ya su sexta gira, tiempo en el que ha ido renovándose, incorporando otras canciones, nuevos músicos y cantantes (todos profesionales de talla internacional) y cautivando al público allá por donde pasa. Jaén ya pudo disfrutar de este espectáculo, en noviembre de 2013, pero los espectadores que acudan mañana al teatro de la capital podrán disfrutar de un «espectáculo enorme» cargado de emociones, como destaca su director. Como señalan los impulsores de este gran espectáculo, el público se empapará de una combinación de «calidad, fuerza, grandes artistas y la mejor música», en una gran producción que funde de manera magistral la música clásica y el rock en estado puro, de la mano de cuatro cantantes internacionales, una rock band de lujo y la One World Symphonic Orchestra. Cerca de 50 personas en gira, escenario a diferentes alturas, proyecciones, audiovisuales y una puesta en escena cuidada hasta el último detalle, componen el mayor tour que ha organizado hasta el momento la productora responsable del proyecto, Moon World. Como señala el director, este es un espectáculo que atrapa a los fans de la banda británica, pero también a aquellos amantes de la música, que sin ser fieles seguidores de Queen conocen sus canciones, y se dejan atrapar por la intensidad de un espectáculo que dura en torno a las tres horas. Y es que como resalta Juan Francisco Senabre, «se trata de un espectáculo muy emocional, en el que el espectador pasa por diferentes etapas: bailar, reír, cantar, emocionarse, ...».

Sin duda, una de las grandes apuesta de 'Symphonic Rhapsody of Queen' es su elenco artístico, y donde destacan figuras de la talla del cantante y compositor Kenny Leckremo, ex vocalista y miembro fundador de H.E.A.T. y que ha compartido escenario con Toto, Deep Purple, Whitesnake o Alice Cooper; Thomas Vikström, frontman de la banda sinfónica de metal Therion y parte del elenco de musicales y óperas como 'Adventures of Hoffman', 'Nostradamus' o 'Rock of Ages'; Pablo Perea, una de las voces más prestigiosas del país y líder de la mítica banda La Trampa; y la soprano internacional Graciela Armendariz, dirigida por los directores más prestigiosos en los mejores teatros de Europa. Así mismo, en las filas de su rock band, se encuentran figuras como el baterista Trevor Murrell (George Michael, Joe Cocker, Simple Minds, Mike Oldfield, etc.) o el guitarrista Jamie Humphries, segundo guitarrista de Queen durante diferentes giras mundiales junto a Freddie Mercury, Bryan May y Roger Taylor.