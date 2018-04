Presentaciones, música, homenajes y más

¿Qué podemos ver estos días en la Feria del Libro de Almería? Desde cuentacuentos a presentaciones, talleres, conciertos y homenajes, el programa está plagado de actividades.

Hoy, de 10.30 a 13 horas, lectura continuada; a las 17 horas, cuentacuentos; a las 18 horas, presentación de 'La enciclopedia del community manager', de Manuel Moreno; a las 19 horas, María Jesús Silva dará a conocer 'Hay caballos atravesados en mi garganta'; y a las 20 horas, Cristina Fallarás hará lo propio con 'Honrarás a tu padre y a tu madre'.

Mañana viernes, de 10.30 a 13 horas, lectura continuada; a las 17 y 17.45 horas, cuentacuentos; a las 18.30 horas, presentación de 'Madre de leche y miel', de Najat El Hashmi; a las 19.30 horas, concierto con la Banda Sinfónica Municipal de Almería; a las 20.30 horas, presentación de 'Quema la memoria', de The New Raemon; y a las 21 horas, concierto acústico de The New Raemon.

El sábado, a las 11 horas, taller de marcapáginas y cuentacuentos; a las 12 horas, cuentacuentos; a las 13 horas, presentación de 'Corresponsal en Rusia', de G. H. Guarch; y a las 17 y a las 18 horas, nueva sesión de cuentacuentos. Ya a las siete de la tarde, habrá un homenaje a la poesía de Antonio Jesús Soler Cano; a las 20 horas, presentación de 'Fuimos canciones', de Elisabet Benavent; y a las 21 horas, espectáculo poético musical 'Historia portátil de la poesía española' por Raúl Quinto y Colectivo Colombine.

El domingo, a las 11 horas, cuentacuentos; a mediodía, espectáculo científico familiar a cargo de Javier Fernández Panadero; a las 13 horas, mesa redonda 'La romántica también es cultura', con Angy Skay, Noelia Medina, R. Cherry y Ruth H. Sánchez. Por la tarde, a las 17 horas, taller de escritura infantil con Margarita del Mazo y cuentacuentos; a las 18.30 horas, presentación de 'La magdalena. Verdades y mentiras', de Óscar Fábrega; a las 19.15 horas, presentación de 'El día que se perdió el amor', de Javier Castillo; a las 20 horas, de 'La escala de los mapas', de Belén Gopegui; y a las 21 horas, performance poética con Lola Nieto.

Moncada y Goytisolo

El lunes, a las 11 y a las 12 horas, cuentacuentos; a las 13 horas, presentación de 'La santa sed', de Édgar Max; a las 17 horas, cuentacuentos; a las 18 horas, homenaje a Francisco Moncada, con Francisco Espinar y Pilar Quirosa; a las 19 horas, presentación de 'Entusiasmo', de Pablo D'Ors; a las 20 horas, mesa redonda de homenaje a Juan Goytisolo, con Lola López Enamorado, Miguel Gallego, Rafael Doctor y Juan José Tellez; y a las 21 horas, narración oral a cargo de Pablo Albo.

Finalmente, el martes, a las 11 y a las 12 horas, cuentacuentos, a las 12.50 horas, entrega de premios del concurso de microrrelatos; a las 13 horas, presentación de 'La chica invisible', de Blue Jeans; a las 17 horas, cuentacuentos y taller; a las 17.45 horas, presentación de '#MicroTerror2018'; a las 18.30 horas, presentación de 'Misterios de Almería', de Alberto Cerezuela; y a las 19.15 horas, recital poético 'Poemas de andar por clase', por Diego Reche y Diego Alonso Cánovas.