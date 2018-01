El II Plastic Festival llegará en abril con 'Viva Suecia' y 'Barry Brava' como cabezas de cartel Julia Ibáñez, Adrián Buendía, Abel Fernández y representantes de Óptica Cervantes y Fresgestin. / IDEAL Este evento musical indie será una de las grandes propuestas de la programación de San Marcos y espera reunir a un millar de personas INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Jueves, 11 enero 2018, 01:24

El próximo 21 de abril, coincidiendo con la celebración de San Marcos, tendrá lugar la segunda edición del Plastic Festival, un evento musical indie, que crece este año y sube en calidad, después de la gran acogida que tuvo el pasado año en su debut.

Un espectáculo que este año llega con un cartel de gran nivel «con nombres muy potentes dentro de la escena indie española», explicó Adrián Buendía, uno de los organizadores de la empresa Tack Gang durante la presentación ayer. Así, esta segunda edición del Plastic Festival presenta como cabeza de cartel a 'Viva Suecia', grupo revelación de 2017, nominado a los premios MTV Music Awords, y a 'Varry Brava' que sacará disco en las próximas semanas.

A ellos se une 'Bravo Fisher' que presentará su segundo disco, un proyecto más personal, y 'Galaxina', grupo de la comarca del que forma parte el propio Adrián Buendía, que ha sido nominada banda revelación nacional por el Festival Contemporánea. El segundo grupo que es también de la provincia será 'The Real Me'. Por su parte, 'Me & The Reptiles', bastante conocido también en la comarca, es una mezcla de conceptos DJ y banda, porque juegan con esas dos componentes.

«Todo eso lo vamos a aderezar con sesiones de DJs», comentó Buendía, quien definió a Toño como «el número uno a nivel nacional en cuanto a música indie y Juan Popp a nivel de Andalucía también lo consideramos el número uno y además es de aquí».

Por otra parte, la concejala de Cultura y Juventud, Julia Ibáñez, señaló durante la presentación que «se trata de una de las propuestas novedosas y llamativas del calendario de las fiestas de San Marcos y que está pensada para un tipo de público amante de la escena independiente». Asimismo, Ibáñez apuntó que «aunque se trata de un festival de formato pequeño, se prevé que este evento goce de una alta asistencia de público, de manera que llegue a superar el millar de personas y es que ya en su primera edición, que fue un poco experiencia piloto, logró reunir a más de medio centenar de aficionados».

Por otra parte, la concejala de Cultura y Juventud también recordó que esta iniciativa que apoya el Ayuntamiento «viene a sumarse a las distintas iniciativas que plantean los colectivos juveniles, donde la finalidad es que ellos sean los verdaderos protagonistas», al tiempo que puso como ejemplo de otras acciones que ya se desarrollan en el municipio «el Festicomic, el Youthfest o la fiesta de la primavera que se convierte cada mes de marzo en un importante punto de encuentro con el desarrollo de un sinfín de propuestas como talleres, exhibiciones, actuaciones o charlas».

El festival arrancará a las cuatro de la tarde del 21 de abril y se extenderá hasta altas horas de la madrugada en la terraza del Círculo Cultural y Recreativo. Las entradas están ya a la venta por un precio de 13 euros y además de en los locales patrocinadores, se puede adquirir en el área de Cultura del Ayuntamiento y en la plataforma wego.