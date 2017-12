La Orquesta Joven Almería ameniza a los almerienses en el mercado central Actuación de la OJAL en el mercado central. / IDEAL Sus instrumentos hicieron vibrar a los asistentes, compradores y comerciantes M. P. ALMERÍA Domingo, 31 diciembre 2017, 02:10

La Orquesta Joven de Almería (OJAL) ofreció en la tarde del viernes un recital navideño en el escenario del Mercado Central, enmarcado dentro del programa 'Diviértete en el Centro', promovido por el Ayuntamiento de Almería, que pretende animar a los ciudadanos a disfrutar en las calles más transitadas de la capital de diversas actividades relacionadas con la cultura y el ocio. El repertorio estuvo compuesto en su mayor parte de villancicos como 'Adeste Fideles', 'We wish you a merry Christmas' o 'Noche de paz', que hicieron las delicias de los asistentes, así como de las personas que estaban comprando en el Mercado Central o los propios comerciantes.

Bajo la batuta de Félix Gallardo, tuba y profesor de la Orquesta Infantil de Almería, los músicos de cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión consiguieron hacer partícipe al público en todo momento, unas 150 personas que abarrotaban la zona habilitada para el recital, rodeándola, y que se animaban además a acompañar a los instrumentos tarareando algunas de las piezas interpretadas por la OJAL.

La concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, agradeció a la joven orquesta «su participación en esta actividad», reconociendo en ella «un valor añadido a la oferta cultural que ofrece nuestra ciudad y que hoy han podido disfrutar las personas que se han acercado al Mercado Central, improvisado escenario hoy para su actuación».

La joven orquesta agradeció igualmente «la buena acogida que la ciudad de Almería les ha vuelto a brindar en esta actividad, como casi siempre suele suceder», significaron.

La Orquesta Joven de Almería nació en 2003 con el objetivo principal de proporcionar un cauce de preparación musical y experiencia práctica en actividades orquestales a jóvenes instrumentistas almerienses. Actualmente, cuenta con 65 músicos de entre 14 y 23 años, pero por ella han pasado más de un millar de jóvenes.

Muchos de ellos forman parte hoy de la Orquesta Ciudad de Almería y otros triunfan en otras formaciones del país y del extranjero. A punto de cumplir su 15ª aniversario, desde sus inicios se ha caracterizado por ser una plataforma educativa totalmente abierta y dedicada a la sociedad almeriense, así como por representar un papel fundamental en la vida cultural de la provincia de una manera altruista.