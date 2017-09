Una nueva muestra de la obra del artista Ignacio Pinazo en el museo Doña Pakyta La concejala de Cultura y el director del museo, mostrándole la obra de Ignacio Pinazo. / C. JIMÉNEZ 'Estudio de tres personajes' es el lienzo adquirido del pintor que podrá visitarse hasta el 15 de octubre CARMEN JIMÉNEZ ALMERÍA Martes, 19 septiembre 2017, 01:22

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, junto al director del museo Doña Pakyta, Juan Manuel Martín, presentó ayer la obra invitada de Ignacio Pinazo, 'Estudio de tres personajes', en las instalaciones de la 'Casa vasca'.

«Es una obra de Ignacio Pinazo que se ve por primera vez, ya que estaba en una colección particular», explicó el director. «Ha sido adquirida recientemente por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y queríamos presentarla aquí en este espacio tan significativo», dijo.

Pionero de la renovación pictórica vinculada a la modernidad, Pinazo cultivó todos los géneros comunes a su tiempo, en el que destacó especialmente entre sus contemporáneos como retratista, un género donde obtuvo los más importantes galardones oficiales. «Un viejo conocido, tan creciente y tan viejo, como que ayer se cerraba esa exposición tan magnífica del desnudo de Ignacio Pinazo», contó el director. «Pinazo es conocido por su pintura de historia o por su pintura de desnudos, algo inusual en el siglo XIX pero también como uno de los grandes retratistas», hizo hincapié el director del museo.

La obra, 'Estudio de tres personajes', muestra a tres personas de perfil con una calidad técnica y atrevida composición en la que el pintor traslada la individualidad de cada uno de los retratados, una pincelada suelta y vigorosa de raigambre velazqueña.

«Tres personajes de perfil algo no muy usual en la pintura de retrato, incluso ni siquiera en la obra de Pinazo, y que nos muestra sobre todo la facilidad que tenía para pintar y para el dibujo», explicó Martín.

La obra da una muestra de «una modernidad absoluta que, a pesar de ser una obra de 1888, en plena madurez del artista, nos está hablando ya y nos pone en conexión con lo que serán las vanguardias que tan cerca estuvo de ellas», añadió.

El director del museo mostró la forma peculiar del artista, a cuya obra hay que acercarse para percatarse de que «no es que no acabe la obra, no son obras inacabadas, no son bocetos, son obras totalmente terminadas pero él tenía un concepto del acabado distinto al que tienen otros artistas del siglo XIX».

Una obra singular de un artista solicitado por todo lo que fue la burguesía valenciana del momento, donde la obra invitada en concreto «es un ejemplo de esa maestría y de esa modernidad que tiene Ignacio Pinazo en el retrato», explicó Juan Manuel Martín.

«Es muy importante seguir dando continuidad a este tipo de actividades», dijo Labella, «el balance de las visitas es muy positivo pero siempre hay que buscar esa incentivación». Por tanto, comenzando en septiembre y con una continuación en el mes de octubre se realizarán actividades «para que los ciudadanos almerienses y los turistas sigan viniendo y conociendo el museo», dijo la concejala.

«Se iniciará una nueva experiencia aquí, en este espacio con microexposiciones en octubre», contó Martín. Además de talleres para «retomar un poco esa iniciativa que desde el área del museo teníamos de hacer accesible el museo y el arte sobre todo a las familias», dijo el director.

«La idea es que los niños pequeños y los mayores se acerquen al arte y vean que es divertido», añadió Juan Manuel Martín.

El último sábado del mes, el 30 de septiembre, darán comienzo esos talleres con el de 'Pinto lo que veo', «donde los más pequeños acompañados de sus familias tendrán la oportunidad de empezar a pintar y a crear en base a la colección del museo de arte de Almería», explicó Martín.

Una actividad para empezar la creatividad y sobre todo para disfrutar del arte. «Es una experiencia que ya la iniciamos hace tiempo y sabemos que funciona muy bien, que los niños se lo pasan súper bien y creíamos que había que seguir apostando por ello para hacer el centro algo vivo y algo totalmente dinámico», concluyó el director del museo.