Museo Doña Pakyta acoge 'Ruinas al atardecer', de Antonio Muñoz Degrain

La obra de uno de los más destacados paisajistas de finales del siglo XIX y principios del XX se puede visitar hasta el 4 de marzo

ALMERÍA Jueves, 15 febrero 2018, 01:46

El Museo de Arte de Almería tiene en su sección 'la Obra Invitada' una nueva inquilina. Se trata del óleo sobre lienzo 'Ruinas al atardecer', firmado por Antonio Muñoz Degrain en 1906. Una excelente obra perteneciente a la colección del Museo Ibáñez de Olula del Río de uno de los más destacados paisajistas de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, que se podrá visitar hasta el próximo 4 de marzo en el espacio de 'Doña Pakyta' gracias a la colaboración del área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

El director del Museo de Arte, Juan Manuel Martín Robles, ha explicado que se trata de una obra «de plena madurez -data de 1906-, a medio camino entre la realidad y el paisaje inventado». No en vano, «destacó por no ser un pintor que pintase directamente desde la realidad sino que trabajaba en el estudio, un poco contradiciendo lo que hacían los impresionistas y estaba muy de moda en toda Europa. Es un paisaje indeterminado (no se ha localizado esa ruina y paisaje, que sería real) pero en el que Muñoz Degrain aporta elementos gracias a esa paleta magnífica, atrevida, moderna, con grises y marrones que destacan mucho» y «es muy interesante de conocer porque junto con Sorolla o Pinazo, que ya han pasado por Doña Pakyta, forma parte de la triada de pintores valencianos que participaron en toda la renovación del arte español de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX».

El concejal responsable del área, Carlos Sánchez, ha destacado que «es una pieza magnífica, que representa mucho su estilo. Muñoz Degrain era un excelente paisajista, aunque hizo también retratos y pintura histórica, pero sin duda es un magnífico ejemplo de lo que fue su obra, por lo que animo a todos los almerienses a volver a 'Doña Pakyta' o visitarlo por primera vez para disfrutar de esta oportunidad única».