El Museo de Arte 'Doña Pakyta' se llena con un concierto del grupo vocal Siete Más Uno Un centenar de almerienses llenaron la pinacoteca en la segunda de las tres citas musicales programadas en este espacio en el mes de mayo

El Museo de Arte 'Doña Pakyta' ha acogido este sábado un concierto del grupo vocal Siete Más Uno, formado por ocho voces, dentro de la programación de la 'Primavera Cultural', del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería para este trimestre.

El Ayuntamiento de Almería ha informado en un comunicado que la actuación ha estado «regada de un amplio sentido del humor« y ha señalado que se han interpretado temas como 'Fly Me To The Moon', 'Oye Cómo Va', 'The Shadow of Your Smile', de Ella Fitzgerald, o 'Say Something'.

Este grupo está formado por cuatro hombres, que han interpretado 'Georgia on my Mind' o 'My Funny Valentine', y por cuatro mujeres, que han cantado 'Suéltalo', de Frozen, o 'Quisiera Ser', de Alejandro Sanz.

En concreto, Siete Más Uno está formado por Patricia Marín (soprano), José López (tenor), Rosa Plata (alto), Héctor Márquez (bajo), Ruth Obermayer (soprano), David Leiva (tenor), Ana Pérez (alto) y Javi Herreros (bajo).

La música en el Museo Arte 'Doña Pakyta' volverá el miércoles 30 de mayo, con una nueva cita de 'El Conservatorio', que contará en esta ocasión con la actuación de Guillermo Turina (violonchelo barroco) y Silvia Márquez (clavicémbalo), con un programa sobre música veneciana de los siglos XVII y XVIII.

El concierto, que comenzará a las 20,00 horas, se celebrará en formato «íntimo y reducido», por lo que el aforo está limitado a 50 personas.

Las entradas tienen un precio de 30 euros tanto en la web 'www.almeriaculturaentradas.es', como en la taquilla municipal del Teatro Apolo, así como en el acceso al Museo durante la tarde del concierto.