María Campra gana con 'Regalo de Navidad' el concurso de relatos de invierno de IDEAL La ganadora alza orgullosa el premio recibido de IDEAL. / Miguel Cárceles Su afición a escribir se ha convertido en pasión y ya ha publicado dos libros que tienen en el público infantil su principal destinatario M. C. CALLEJÓN ALMERÍA Martes, 15 mayo 2018, 01:34

A la tercera va la vencida aunque en su caso no ha tenido que esperar tanto para hacerse con el concurso de relatos de invierno que cada año convoca IDEAL. María Campra Peláez ha ganado la pasada edición del certamen con su relato corto titulado 'Regalo de Navidad'. Una historia sensible sobre la pareja perdida que deja tras su marcha el mejor presente que pueda ofrecer, un hijo aún en gestación.

«No es una historia autobiográfica», asegura la autora a IDEAL, aunque sí es cierto que la escribió cuando todavía era reciente el fallecimiento de su madre y ella estaba embarazada de la segunda de sus dos hijas por lo que, de alguna manera, su propio estado de ánimo pudo influir en la creación de la narración.

Lo cierto es que, aunque le gusta escribir, y lo hace mucho, «cuando me siento a escribir no sé cómo va a acabar la historia». «Pero estaría sensible, estando yo embarazada, y puede que me influyera un poco», afirma.

Estudió Filología Hispánica porque, reconoce, lo suyo son las letras y la ortografía. Sus primeros pasos los dio inaugurando su etapa de maternidad con la creación del blog 'encantadoradecuentos.com' en el que expresaba sus «historias de mamás» que trataban de responder a la pregunta de su hija: «Mamá, y tú qué haces».

En él comenzó a dar difusión a sus relatos y entrevistó a otros blogueros pero hace dos años decidió, no obstante, aparcar esa etapa y dedicarse de pleno a su pasión por crear literatura para un público muy específico, en principio, el infantil.

Su primera aventura literaria fue con la publicación 'Cuentos de la Alcazaba para niños', historias cortas que tienen como escenario el recinto musulmán y que ha reeditado la editorial almeriense Círculo Rojo. «Me puse a buscar en las librerías y vi que no había nada al respecto» por lo que se lanzó a narrar estos cuentos de aventuras, amor y batallas que tienen lugar en la Alcazaba de Almería, al tiempo que recorre parte de la historia que encierran sus muros para llevársela a los niños.

El pasado 20 de abril presentó también en la biblioteca Villaespesa su segunda creación, titulada 'Calazán, calazón y la magia apareció'. Un cuento protagonizado por Carlota, una pequeña hada, que trata de mostrar a los niños y a los no tan niños que la magia existe «y que todos podemos verla si estamos atentos».

Y es que, defiende la autora, «creo que hoy en día hay demasiada dosis de realidad. Lo veo en mis propias hijas», reconoce, por lo que apuesta por la necesidad de crear ilusión. Es un álbum ilustrado por José Luis Contreras González y editado por Okapi Libros para niños a partir de tres años que tiene como principal objetivo recuperar la magia de las cosas y crear ilusión.

Una labor, la de escritora, que compagina con la de cuentacuentos. De hecho, el próximo sábado, 19 de mayo, protagonizará uno en la librería 'La Princesa y el Pirata' donde, a las 11.30 horas, hará lecturas de su último libro publicado. Una experiencia que repetirá también el viernes 25 de mayo en la biblioteca Villaespesa.

Aunque la experiencia que le apetece mucho repetir es la de volver a participar en el concurso de relatos de invierno de IDEAL consciente, no obstante, de que «la exigencia es ahora mayor» porque «ganar este premio me ha hecho mucha ilusión».