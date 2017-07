Los jóvenes de la OCAL, solidarios con ANDA Roquetas de Mar acoge este fin de semana el festival Pulpop y actividades 'a pie de calle' ANDRÉS MALDONADO Almería Viernes, 7 julio 2017, 14:30

Comienza el fin de semana cultural en Almería con actividades en la capital y la provincia que incluyen acciones solidarias como la que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla que, el sábado, será escenario de un concierto solidario a beneficio de la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA) con la actuación de las orquestas juvenil e infantil de la Orquesta Ciudad de Almería a partir de las 21 horas. El precio de las entradas es de 6 euros.

También el sábado, el complejo monumental de La Alcazaba ha organizado una actividad poética que, bajo el título ‘Esto no te hará daño’, tendrá lugar a las 21.30 horas. Hasta el 17 de septiembre, se celebran además las visitas didácticas ‘Conoce tu Alcazaba’, a las 10 horas, con reserva al 600 142 982.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar acoge durante el verano el programa cultural ‘Apie de calle’ que, el día 8, incluye Ruta 69, que actúa en Aguadulce y, en el anfiteatro, tendrá lugar el ‘Encuentro de Escuelas Municipales de Música. Tributo a los 80’, mientras que el día 9, en el Anfiteatro se celebrará la actuación de la Asociación Cultural Sol de Almería ‘Academia de Baile Merche’ y, en la Urbanización, actuará el grupo Muser.

Roquetas acoge también el Pulpop Festival 2017 que se celebra los días 7 y 8 de julio, a las 20.30 horas, en la plaza de toros de Roquetas de Mar, con Corizonas, Galaxina, León Benavente, Novedades Carminha, The Spitfires, Airbag, Sonograma (Ganadores del concurso de bandas de la décimo segunda edición del Pulpop Festival), Copa Turbo y We are not DJ’s y con entrada gratuita.

Y, en el apartado musical, la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada actuará el 9 de julio en el Teatro Apolo, dentro de un festival de bandas juveniles.

El circuito flamenco ‘De peña en peña’, con entrada libre hasta completar aforo, llega este domingo 9 a su fin con el baile de Anabel Veloso en la peña ‘Salvador El Pascua’, de Carboneras.

Exposiciones

-‘II Concurso Europeo de Astrofotografía

El hall del Aulario IV de la Universidad de Almería acoge una exposición de astrofotografía con las 20 capturas que fueron premiadas en el II Concurso Europeo de Astrofotografía y Time Lapse Calar Alto 2017.

-‘Jardín privado'

El Museo Ibáñez de Olula del Río acoge hasta el 30 de julio la exposición ‘Jardín privado’ de la artista almeriense Odu Carmona.

-‘Martime’

El pintor almeriense Pedro Miguel Martínez Medina (Martime) expone parte de su obra en las estancias del Hotel Catedral de la capital almeriense. Más de 40 óleos sobre lienzo plasmando su realista visión sobre los principales y privilegiados entornos de la provincia. Las calas de Cabo de Gata o las ramblas de Taberna sde ‘Martime’ podrán disfrutarse en este establecimiento hotelero durante los meses estivales.

-‘El desnudo en la obra de Ignacio Pinazo’

El Museo de Arte de Almería, Espacio 2 acoge hasta el 17 de septiembre la exposición ‘El desnudo en la obra de Ignacio Pinazo’, con motivo del centenario de su fallecimiento, que podrá visitarse de martes a jueves, de 10.30 a 13.30 horas; los viernes y sábados, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas; y domingos de 10.30 a 13.30 horas.

-‘Exposición solidaria de Carmen Pinteño’

El Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería acoge una exposición de 40 cuadros que la artista Carmen Pinteño ha donado para que la recaudación de su venta vaya a la Asociación de Padres y Madres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Los cuadros se venden a 450 euros la unidad. La expocición se podrá ver hasta el 26 de diciembre.

-‘Escenarios de cine’

El espacio expositivo de Canal Sur Radio y Televisión en Almería acoge hasta el 19 de agosto la exposición de fotografías ‘Escenarios de Cine’ del granadino Miguel Ángel Poyatos. La muestra recoge algunos de los trabajos realizados por el fotógrafo en distintos espacios relacionados con el séptimo arte en la comarca granadina de Guadix. ‘Escenarios de Cine’ se podrá ver en horario de 9 a 21 horas, de lunes a domingo.

Museos

Y, como siempre, las visitas a los museos de la capital, que incluyen:

-‘Los Refugios de la Guerra Civil’

Visita sólo con reserva en el 950 268 696. Horario de invierno (de octubre a mayo): lunes cerrado. Abierto, mañanas de martes a domingo, de 10 a 13 horas. Tardes: viernes y sábado, de 17 a 20 horas. Tarifa general, 3 euros; tarifa reducida, 2 euros (para menores de 18 años, mayores de 64 años y grupos a partir de 15 personas). Tarifa gratuita para menores de 6 años. Las visitas son guiadas y el aforo limitado. Hasta el 15 de septiembre, abrirá de martes a domingo, de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas y habrá visitas guiadas a las 10.30, 11.30, 12.30, 18 y 19.30 horas.

-‘La Alcazaba’

La Junta de Andalucía propone visitas didácticas todos los fines de semana. Sábados y domingos, las rutas partirán a las 11.30 horas del puesto de información de la Alcazaba (frente a la Puerta de la Justicia) y tendrán una duración aproximada de 1 hora y media. No es necesaria la inscripción previa pero tendrán un aforo limitado a 30 personas, por orden de llegada.

-‘Casa del Cine’

El museo dedicado al séptimo arte de Almería -ubicado en Camino Romero, 2- abre las mañanas, de martes a domingo, de 10 a 13 horas; y las tardes de viernes, sábado y domingo, de 17 a 20 horas. Lunes, cerrado. Todas las visitas son guiadas y con cita previa en el 950 210 030 #2150 o 677 583 604. Los domingos, de 17.30 a 21 horas, las visitas serán libres.

-‘Museo de la guitarra’

Dedicado a la figura del luthier almeriense Antonio de Torres, está llamado a convertirse en punto de encuentro de los amantes a la música en general y de la guitarra en particular. Puede visitarse en Ronda del Beato Diego Ventaja, de martes a domingo, de 10 a 13 horas; y los viernes y sábados, de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.

-‘Museo Doña Pakyta’

El Museo Doña Pakyta, en la Casa Vasca de la plaza Circular, acoge obras de creadores almerienses desde 1880 a 1970 a lo largo de sus siete salas, donde el Movimiento Indaliano tiene un protagonismo especial con tres espacios propios. Abierto de martes a domingo, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, con entrada gratuita.

-‘Centro de Interpretación Patrimonial’

El Centro de Interpretación Patrimonial tiene visitas al centro gratuitas durante todo el año. De martes a domingos, de 10 a 13 horas; y viernes y sábados, de 17 a 20 horas. Los lunes permanece cerrado.

-‘La Casa del Poeta’

La Casa del Poeta es la vivienda de José Ángel Valente y está dedicada a su obra. Ubicada en la calle del mismo nombre, puede visitarse con entrada gratuita, de martes a domingo, de 10 a 13 horas; y viernes y sábados, de 17 a 20 horas.