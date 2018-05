«Intento ser cercano y comprender a los jóvenes», confiesa Blue Jeans Blue Jeans, con sus seguidores, ayer en la plaza de la Catedral de Almería. / IDEAL El autor de los bestsellers juveniles ha participado en la Feria del Libro de Almería MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Miércoles, 2 mayo 2018, 00:53

La Feria del Libro de Almería se despidió ayer a lo grande. Mientras Francisco de Paula Fernández González, más conocido como Blue Jeans y auténtico fenómeno de la literatura juvenil, no paraba de firmar sus libros ante una cola de centenares de lectoras, dentro de la carpa, el narrador y escritor Pablo Albo hacía disfrutar a los niños y mayores con sus chispeantes cuentacuentos, entre los que se encontraban los ganadores del IV Concurso de Microrrelatos Improvisados, que a continuación iban a leer sus textos y recibir los premios. Un ir y venir de autores, libros y lectores en la plaza de la Catedral.

La gran estrella de la jornada de clausura fue sin duda Blue Jeans. Los lectores, principalmente chicas, guardaban una ordenada fila, con número incluido, que llegó hasta los 200, con su libro en mano para conversar, recibir la firma de Francisco de Paula Fernández 'Blue Jeans' y hacerse una foto para sus redes sociales. Primero, en el centro de la plaza de la Catedral y, después, cuando cayeron las primeras gotas, protegidos en la carpa central para conferencias.

El autor, muy pendiente de sus lectores, reivindicó el hábito de lectura entre la juventud: «La gente piensa que los jóvenes no leen libros, pero no es cierto; lo que sucede es que leen lo que realmente quieren. Hay una muy buena generación de autores de novela juvenil en España y el sector juvenil es el único que no ha bajado en ventas durante la crisis. Los chicos y chicas cada vez leen más, pero las lecturas que quieren, no las que les imponen».

Durante la firma de sus libros, el autor se mostró muy cercano a los lectores, dedicando varios minutos a cada uno de ellos. «Sí, es cierto que intento ser lo más cercano con los jóvenes, converso con ellos, también en las redes sociales, el éxito ha surgido de manera natural». Blue Jeans confesó que necesita «saber lo que piensan, por eso intento hacer todas las firmas posibles. Estar al día de lo que ven, leen y escuchan, y comprenderlos».

La última novela, 'La chica invisible', supone un giro al eje central de sus argumentos, pasando de la literatura juvenil romántica a la novela negra. El escritor se ríe y afirma que «ya le he quitado los corazones a las portadas y he pasado a las asesinatos. El cuerpo me pedía otra cosa. En las últimas novelas ya había introducido un misterio, y ahora es el principal argumento. Pero no dejo de tratar en las novelas los problemas que tienen los jóvenes. He mezclado la esencia de los anteriores libros con la novela negra».

Los pequeños siguieron, como el resto de días, viendo a la Feria del Libro con sus padres y familiares, y disfrutando con los cuentacuentos. Entre los narradores de ayer estaba Pablo Albo, autor de más de cincuenta libros, que contó unos expresivos cuentos, con gran interactividad con el público y con los que se ha ganado tanto a los niños como mayores.

También participó la escritora Loli Martín Juárez, con sus cuentacuentos para bebés.

Los lectores convertidos en escritores tuvieron asimismo su protagonismo en el IV Concurso de Microrrelatos, cuyos premios entregó el coordinador de la Feria del Libro, Manuel García Iborra, y que ha ganado Noemí López Rodríguez, con un texto fantástico e interplanetario en el que aparece hasta el 'procés' catalán.

«Me presenté porque un amigo del taller de novela que organiza la librería Bibabuk nos comentó que se había presentado en otra ocasión, nos gustó la idea y concursamos una amiga y yo», expuso la ganadora, que aseguró que «tenía una idea y lo adecué al principio que me había puesto». «Me basé en el 'procés', que parece algo de ciencia ficción, donde no sabes cuándo le van a dar otra vuelta de tuerca, pues se lo doy yo», explicó, al tiempo que confesaba que «le dedico tiempo a la literatura y tengo en mente una novela que me gustaría escribir. En mis ratos libres me gustaría ponerme a ello».

El segundo premio ha sido para Macarena Ruiz Esquinas y, el tercero, para José María García Rubira. La categoría juvenil ha quedado desierta.

El concurso de microrrelatos improvisados exige a los participantes empezar todos con el mismo texto que conocen al comienzo del premio. En esta ocasión ha sido 'La tarde, de primavera, estaba llena de promesas de fecundidad', extraído de un libro de la escritora y periodista almeriense Carmen de Burgos 'Colombine'; y el jurado ha estado presidido por Manuel Vallecillos, con cuatro vocales, Juan Luis Mena, Aurora Carretero, Luisa Segovia y María Isabel García, mientras Mirian Aguirre actuó de secretaria.

La muestra finalizó ayer con las últimas presentaciones y cuentacuentos y con los libreros con las puertas abiertas para ofrecerles los mejores títulos a los lectores de todas las edades.