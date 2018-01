Estas joyas son una ruina El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto expediente por la conservación de los BIC en Níjar M.C. CALLEJÓN ALMERÍA Jueves, 25 enero 2018, 12:37

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar destaca por sus valores medioambientales aunque no son estos las únicas excelencias de este privilegiado entorno ubicado en el Sureste español. Sus construcciones y edificaciones, históricas y culturales, conforman un rico patrimonio cuyo estado en muchos casos no se corresponde con su categoría.

Tal es así que esta misma semana se ha conocido que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a la Junta de Andalucía que le remita información sobre el estado de conservación de este rico patrimonio histórico ubicado en el parque natural y, en concreto, sobre la realidad de once inmuebles, dos yacimientos arqueológicos y un cargadero de mineral, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

La causa se basa en el estudio previo y detallado realizado por las asociaciones conservacionistas 'Amigos del Parque' y 'Amigos de La Alcazaba', que han alertado de la "delicada situación" en la que se encuentran los elementos patrimoniales.

Castillo-torreón de San Miguel y Torreón de Torregarcía

Declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, el listado afirma, tal y como recoge Europa Press, que tienen "graves deficiencias" en sus elementos estructurales y ornamentales, por lo que apuntan a que es "necesaria" una adecuada consolidación "de sus principales elementos y darle algún uso destinado al público".

Yacimiento romano en Torregarcía

En este caso, calificado como BIC con la categoría de sitio arqueológico y propiedad de la Junta, ambos colectivos reclaman una mejora del perímetro de seguridad, del cartel señalizador "oxidado" y una limpieza del entorno "lleno de basuras" para darle "algún uso científico".

Castillo de San Francisco de Paula

Ubicado en el Faro de Cabo de Gata, las asociaciones proteccionistas señalan que no se cumple con el régimen de apertura al público pese a ser propiedad del Estado.

Torre Vela Blanca

Propiedad de Fomento, aseguran que tampoco cumpliría el citado régimen, además de tener "graves deficiencias en sus elementos estructurales y ornamentales".

Castillo de San Felipe de Los Escullos

Ambos colectivos declaran que, pese a ser propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, está cerrado "actualmente" sin uso social ni cultural y sin una "adecuada" consolidación de sus principales elementos.

Castillo de San Ramón de Rodalquilar y Torre de los Alumbres

Alegan las mismas reclamaciones en ambos casos, así como que tampoco cumplen con el régimen de apertura al público.

Cortijo del Fraile

Escenario de los hechos que inspiraron 'Bodas de Sangre', de Federico García Lorca, o 'Puñal de Claveles', de Carmen de Burgos, el documento reivindicativo aboga por la colaboración público-privada para su gestión "cultural y social".

Castillo de San Pedro

Localizado en la famosa cala del mismo nombre y de propiedad privada, 'Amigos del parque' y 'Amigos de la Alcazaba' advierten de la necesidad "de actuación urgente" debido al derrumbe de algunos de sus elementos estructurales, al margen de coincidir en deficiencias con los inmuebles anteriormente citados.

Castillo de Mesa Roldán y Torre del Rayo

Ambos, propiedad del Ayuntamiento de Carboneras, sobre el primero alertan de "graves deficiencias" en su conservación mientras que del segundo lamentan que no se cumpla el régimen de visitas al público.

Cargadero de mineral de Aguamarga

BIC y de propiedad privada, ambos colectivos proteccionistas demandan la mejora de la "señalización y algunos elementos estructurales como patrimonio industrial".

Yacimiento del Barranquete

En el caso de este BIC-sitio arqueológico, las dos asociaciones critican que esté "lleno de basura, sin delimitar y expoliado", por lo que sería necesario un "plan integral de recuperación".

En su escrito, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda, asimismo, que ya ha intervenido en relación con varios de estos BIC a lo largo de los últimos años y alude a los expedientes sobre el Cortijo del Fraile, el Castillo de la Cala de San Pedro, el Castillo-torreón de San Miguel y los yacimientos de salazones de Torregarcía.

Las asociaciones conservacionistas 'Amigos del Parque' y 'Amigos de La Alcazaba' también han reclamado a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz que promuevan iniciativas destinadas a la conservación y valorización del "rico e importante" legado cultural en los tres términos municipales que abarca -Almería, Níjar y Carboneras- el parque natural y que se remonta del periodo prerrománico hasta la edad moderna, "dejando un patrimonio de castillos, hidráulico, industrial, arquitectónico e inmaterial".

La Junta responde

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer en su visita a Almería que el Gobierno andaluz cumple con la "labor de tutela" que le "encarga" la Ley de Patrimonio Andaluz sobre los bienes de interés cultural (BIC) ubicados en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cuya "mayoría" son "de naturaleza privada".

Vázquez apuntó que la Delegación de Cultura se ocupa de "requerir la conservación de estos bienes" a sus propietarios para que "no se deterioren", si bien reconoció que "la relación algunas veces no es fácil" con ellos porque "no se atienen los requerimientos", lo que hace que algunos expedientes sancionadores "por incumplimiento de la norma" terminen en "los tribunales".

El consejero aseguró, no obstante, que la Delegación de Cultura está "permanentemente vigilante y cumpliendo la labor de tutela" para "poder acometer y garantizar el cumplimiento de la custodia del patrimonio, sea público o privado", por lo que requirió a los propietarios privados que "cumplan con la norma" en lugar de dejar que el patrimonio "se deteriore" hasta que "la conservación se hace casi insostenible".