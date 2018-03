Un cuadro de Cristóbal González Quesada, obra invitada en Doña Pakyta Carlos Sánchez y Juan Manuel Martín Robles, junto al cuadro del pintor almeriense. / IDEAL 'Retrato de escritor' es el título del cuadro que puede visitarse hasta el 15 de abril en la pinacoteca de la plaza Circular MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Miércoles, 28 marzo 2018, 01:30

El Museo de Arte Doña Pakyta ha renovado la segunda de sus secciones temporales. Si hace apenas diez días abría sus puertas la nueva microexposición dedicada a 'Retratos de mujer', que se puede visitar hasta el 22 de abril, desde hace escasos días se puede disfrutar ya de la nueva obra invitada, que releva a 'Ruinas al atardecer', de Antonio Muñoz Degrain.

Se trata de la obra de Cristóbal González Quesada 'Retrato de escritor', fechada en 1927 y perteneciente a la colección de Francisco Salmerón, que se podrá visitar hasta el 15 de abril, dentro del 'Invierno Cultural' del área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El óleo muestra una clara influencia del novecentismo catalán y los movimientos de 'retorno al orden' que se producen en Europa en aquellos años. «Representa a un escritor desconocido, no hemos sabido quién es todavía ese escritor, pero debe de ser alguien cercano al artista, por la forma de representarlo, por el ambiente en lo que lo representa. Es una obra cedida al museo por Francisco Salmerón, y que merece la pena, sobre todo, por el hecho de recuperar a un artista almeriense del cual no teníamos prácticamente noticias», comenta el director de la pinacoteca, Juan Manuel Martín Robles, que detalla sobre Quesada que «es un artista almeriense, nacido en Ohanes en 1905, que con un año de edad aproximadamente se va a Granada y eso nos ha hecho despistarnos a todos los que trabajamos sobre el arte almeriense ya que siempre, en la prensa madrileña de la época y en los folletos y catálogos de las exposiciones sobre él, aparecía como artista granadino que tuvo cierto vínculo con Almería, no demasiado, no tanto como su hermano Juan Cristóbal, el escultor».

Sobre el autor

Según Martín Robles, el autor «suele usar un colorido muy mediterráneo, a pesar de que va a hacer casi toda su carrera alrededor de Madrid. Creo que influencia de Sunyer y sobre todo también de la obra de su hermano Juan Cristóbal, unos colores muy amables y un dibujo muy exquisito».

A partir de los años 40, Cristóbal González Quesada dejaría de pintar «porque se dedicará sobre todo al tema de la restauración, ya que entra en el equipo de restauradores profesionales del Museo del Prado», concluye el director del Museo Doña Pakyta.

El concejal de Cultura, Carlos Sánchez, ha asegurado, por su parte, que «seguimos así la línea de trabajo que venimos manteniendo con el Museo de Arte de Almería de renovar con frecuencia sus contenidos temporales para así hacer que quienes ya han visitado el Espacio 2 o Doña Pakyta tengan un nuevo atractivo, más motivos, para volver a venir, siempre con obras de gran nivel como, en este caso, la que protagoniza González Quesada».