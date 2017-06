Bisbal recorre La Alcazaba con 'sus mujeres'

No era la primera vez que visitaba el complejo monumental de La Alcazaba de Almería, que conoce bien tanto a título personal como por trabajo. Pero sí era la primera vez que lo hacía junto a dos de las mujeres de su vida, con permiso de su hija Ella: su novia, la venezolana Rosana Zanetti, y su madre, María Ferre.

David Bisbal visitó ayer el principal monumento de la capital y la provincia en la que nació y, como es habitual en él, no perdió ni un solo minuto para subirlo en su cuenta de Twitter, @davidbisbal, para compartir con sus seguidores sus momentos especiales y seguir haciendo lo que tanto le gusta, promocionar todos y cada uno de los rincones de su tierra, de la que es su principal embajador.

“Amigos, hoy he visitado la @Alcazabaalmeria, me ha encantado conocer un poquito más de cerca la historia de mi Almería! Os quiero!”, escribió el artista almeriense en su cuenta personal a las 4.23 de la tarde. Y, en menos de 24 horas, se multiplicaron las interacciones: con 193 comentarios, 362 retuits y 1.374 'me gusta', y subiendo.

“Hoy ha visitado la #AlcazabaAlmería David Bisbal, quien han recorrido con parte de su familia de manera guiada el Conjunto Monumental, por el que ha mostrado un especial interés. Gracias por la visita, que no es la primera, ni será la última”, respondía la dirección de La Alcazaba, orgullosa de tan famosa presencia.

Qué mejor promoción para esta 'joya' historicocultural de Almería, que ha llegado, a través de Bisbal, a más de nueve millones de sus seguidores.