El arte callejero de la mano de franceses y norteamericanos en el Arqueológico Quik Lin Felton, en una imagen promocional. 'París-NY, 50 años de Street Art' es el título de la exposición que puede verse hasta el 8 de julio, en la que participan una decena de artistas MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Viernes, 1 junio 2018, 03:30

La joven Alliance Française desembarca en Almería con una exposición internacional compuesta de obras originales, ediciones múltiples, fotografías de la escena neoyorkina y parisina en una rica y variada muestra que lleva por título 'París-NY, 50 años de Street Art'.

La colección es parte de un proyecto de la institución gala para difundir el 'street art' titulado 'El arte está en la calle', que contempla de manera paralela a la muestra un programa cultural formado por visitas guiadas en francés o español, la proyección de documentales y la realización de talleres de creación, producción, realización de plantillas y customización de ropa y objetos, gracias a la colaboración de la asociación Myarts y uno de sus miembros, Charles Bignon, artista plástico francés afincado en Almería.

Los diez autores cuyas obras se van a poder ver en la Sala @ del Museo Arqueológico de Almería hasta el 8 de julio son los americanos Obey, Seen, Quik, Taki183 y Cope2 y los franceses Speedy Graphito, C215, Jean Faucher, Miss Tic y Villegle. Una elección «coherente ante el contraste formal de contenido del grafiti puro neoyorkino y las plantillas y poesías parisinas» cuyas técnicas y enfoques «son muy distintos», ha valorado el delegado territorial de Cultura, Alfredo Valdivia, tal y como se recoge en los documentos gráficos y textos que son los complementos pertinentes de las obras expuestas.

Según Valdivia, la muestra «nos traslada a lo urbano con claras referencias a la Gran Manzana desde el principio de los años 70, todavía activas y cuyas obras propuestas provienen de colecciones particulares de los propios artistas bajo el régimen del préstamo» y ha puesto el énfasis en el hecho de que «por primera vez en Almería y en Andalucía, una muestra colectiva contemplará de esta forma el trabajo artístico de 50 años de estas estrellas mundiales del arte urbano, porque estas dos ciudades, París y Nueva York, son dos de las más activas e históricas del grafiti y, en extensión, del arte callejero».

Los artistas americanos

Seen Richard Mirando nació en 1961 en el Bronx, donde creció. Vive ahora entre París y Nueva York. El movimiento grafiti estaba en esa época en pleno auge. Richard esta cautivado por los vagones de metro pintados de la línea 6 que estacionan en el depósito de Lexington Avenue. El garaje de su tío era colindante, él penetró un sábado por la tarde en el depósito y realizó su primera pieza bajo el nombre de 'Seen'.

Pintó trenes enteros (wholecars) que marcaron el espíritu de los neoyorquinos en 1982. El documental 'Style war' de Tony Silver y Henry Chalfant hizo de él un icono mundial del movimiento en el mundo entero. Su mote es el de 'godfather of grafiti'. En 1981, Seen expuso al lado de Andy Warhol, Keith Haring y Basquiat, en la exposición 'New York, new wave' en el PS1 de New York. Pasará a exponer solo o en grupo con artistas como Banksy y tiene el récord mundial de la obra de grafiti más cara, 'Superman who', de 96.000 dólares, en 2012, antes de ser adelantado por Kaws en 2015.

Obey Shepard Fairey nació en 1970 en Charleston, en Carolina del sur. Es un artista americano, serígrafo, muralista e ilustrador, que proviene de la escena del skateboard. Se ha hecho conocer primeramente por sus pegatinas 'André the giant has a posse', que se convirtieron después en el proyecto 'Obey Giant'.

Su trabajo es mundialmente conocido sobre todo desde la campaña electoral de 2008, con el póster 'Hope' de Barack Obama, convertido en un icono de la campaña. El instituto de arte contemporáneo de Boston lo considera como uno de los más conocidos, mejores e influyentes artistas del momento.

Cope2 Fernando Carlo Junior nació en 1968, vive y trabaja en Nueva York. Más que una leyenda o un mito, Cope2 es una celebridad planetaria. El niño del South Bronx no ha olvidado de dónde viene, uno de los barrios de los mas difíciles de Nueva York. Reivindica desde hace más de 30 años su inflexible autenticidad e integridad artística de artista callejero y sigue siendo el emblema del 'graff' reivindicativo.

En los 90, hizo una cruzada contra la operación ciudad limpia, del alcalde de Nueva York. Sus bombardeos imparables pudieron con ella y sus pares están de acuerdo a la hora de reconocer que sin Cope2, el grafiti probablemente no tendría lugar en Manhattan y sus barrios periféricos.

Taki 183 es considerado por sus iguales como el precursor del tag neoyorkino. Creció en la calle 183 del Upper Manhattan; es un joven que proviene de la inmigración griega y que se aburría en el Gang Savage Nomads, barrio cosmopolita dominado por las comunidades cubanas, dominicanas y puertorriqueñas.

Con su amigo Greg, Dimitrius, su nombre en el pasaporte, concretiza una idea a priori ridícula, pero finalmente enorme: escribir por todos lados, donde pueda, su diminutivo muy común en Grecia, Taki, y el numero de su calle, la 183e.

Por muros, metro, publicidades, carteles electorales, Taki deja su huella en cada sitio de la ciudad. Seguido por una periodista del New York Times, le dedican un artículo en la edición del periódico, siendo el primero en ser reconocido por su labor callejera.

Quik Lin Felton, nacido en 1958, empezó a taggear en los años 70 en Hollis (Queens, New York), donde ha crecido. Es uno de los grafiteros neoyorkinos que entró en las galerías y museos en los años 80. Su trabajo se ha desarrollado más allá del tag. Conservando el espíritu del grafiti, Felton ha superado los límites conceptuales introduciendo imágenes cómicas satíricas identificables y desarrolladas.

Las temáticas son tanto sujetos sociales como personales y las desigualdades raciales de la sociedad americana se han convertido en la esencia de su interés temático. Felton las combina con unas yuxtaposiciones cínicas de personajes de dibujos animados populares, unas spin-up y la caligrafía del grafiti. Ha expuesto al lado de JM Basquiat y K Haring en los años 80. Su trabajo se ha visto en más de 150 exposiciones, a lo largo de los últimos 30 años, en el mundo entero.

Los franceses

Speedy Graphito, Olivier Rizzo, nació en 1961. Artista precursor de vanguardia francés, su trabajo hace el enlace entre la figuración libre y la escena 'street art' francesa. Este autor se ha impuesto internacionalmente como uno de los referentes de su generación. Desde el principio de los años 80, después de la figuración libre, empreña su 'Style Graphito' en la memoria colectiva y los muros de París, coloreándola de sus grafismos percutientes.

Utiliza todas las formas de expresión (pintura, escultura, instalación, foto o vídeo) para crear a través de su obra, a lo largo de las épocas, un lenguaje universal impregnado de su tiempo. Elaboradas por temas, sus exposiciones se suceden ofreciendo unos universos nuevos y sorprendentes. Reinventándose, su marca de fábrica es la de un arte festivo y profundo, de colores vivos, transformado de manera lúdica e irónica.

C215 Christian Guémy nació en 1973 y es un artista urbano francés. Sus temas de predilección son la infancia, los ánimos, los abandonados pero también los gatos. Su estilo va de bicromía hasta composiciones más coloreadas. Realiza murales monumentales en París (25 metros de altura) y pinta de manera espontánea a la ministra C. Taubira cuando es víctima de ataques racistas. Conocido internacionalmente, C215 vive y trabaja en Vitry-sur-Seine, donde invita a artistas internacionales a transformar la ciudad.

Miss Tic nació en 1956 en Montmartre. Poeta y artista plástica, sus famosas plantillas ornamentan los muros de la capital francesa. Con dibujos de mujeres características y frases incisivas, sus creaciones expresan la libertad. Su arte se apoya sobre una sutil mezcla de ligereza y gravedad, de provocación y despreocupación. Su obra, considerada como un modo menor e ilegal, ha entrado en grandes instituciones como la colección del Victoria and Albert Museum de Londres.

Jean Faucheur nació en 1956. Lienzos, fotos trenzadas, obras de maestros reapropiadas y fotografías del metro parisino con spray, a través de variadas perspectivas muestra la ambigüedad entre la imagen y el 'ver'. El gesto artístico de Faucheur es una crítica calma pero vigilante de la relación con el objeto percibido. Es también un análisis de una sociedad saturada por las imágenes. Este artista, figura emblemática de los artistas urbanos, es generalmente presentado como una unión entre el arte urbano y el tradicional.

Jacques Villegle (Jacques Mahé de la Villeglé) nació en Quimper en 1926. Pintor y artista plástico francés, miembro fundador del movimiento Nouveaux Réalistes, es considerado como el líder de los affichistes. Al principio de los años 50, Villegle se califica como 'affichiste' (cartel) y revela «la guerrilla de los signos». El produce El periódico del mundo de la calle, 'le jornal du monde de la rue'.

Colecta, clasifica y muestra sus décollages de carteles. Quiere hacer una obra popular y dar unos testigos de la vida de una época (contexto político-económico-social). Desde 1957, la obra selectiva del artista se ha visto en más de 140 exposiciones personales en Europa y América. En 1958, Villeglé imaginó un 'alphabeto sociopolítico'.