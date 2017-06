Dos Reyes y un Emperador

Un emperador y dos reyes, uno de Granada y otro de Perú. Un maestro de maestros, en ejercicio, y dos leones con las garras afiladas. Una leyenda y dos toreros que aspiran también a serlo y que van camino –por trayectoria, uno, y por proyección, otro– de conseguirlo. Dicho de otra manera, el catedrático Enrique Ponce, la raza encarnada en David Fandila ‘El Fandi’ y el valor impactante de Roca Rey. Un valenciano, un granadino y un peruano en la corrida fuerte del serial del Corpus 2017, ciclo elevado a los cielos de la nostalgia por el veterano Pepe Luis Vázquez el jueves –puro derroche de torería el suyo–, bajado a los barros terrenales el viernes por el mal juego de los toros de El Torero y recuperado para el universo de los triunfos, tan importantes para la causa taurina, en una tarde, la de ayer, sábado de feria, con mucho ambiente en los tendidos, con mucho calor, con sol y moscas, que diría el clásico, con mucha pasión en el ruedo y en los tendidos y con un final teñido de luto y llanto por la fatal noticia que recorrió los tendidos y el callejón durante la lidia del quinto toro de la cogida mortal en Francia de Iván Fandiño. A partir de entonces cambió todo a pesar del esfuerzo de los toreros por cumplir su compromiso con el público y terminar el festejo. Un festejo que tuvo como epílogo la salida a pie de los toreros pese a que dos de ellos, ‘El Fandi’ y Roca Rey se habían ganado el derecho a hacerlo a hombros por la Puerta Grande. Un bonito gesto, sin duda.

Ayer no se lidiaron los anunciados toros de Santiago Domecq, que optó por llevarse al campo la totalidad de los enviados a Granada –once, nos dicen– y rechazados en su gran mayoría. En su lugar se lidió un encierro con mucho trapío y cuajo de Salvador Domecq, de parecida procedencia, y que fue a la larga una bendición para los espadas acartelados, no solo por su acusada bravura, sino por la boyantía de algunos y el interés de otros. Lo agradecieron sin duda los aficionados tras el fiasco ganadero del día anterior.

Tres figuras, tres

Enrique Ponce lleva veintisiete años de alternativa, ha logrado lo divino y lo humano, ha conquistado todo lo conquistable y ha callado las bocas de todos aquellos iluminados que reclamaban su retirada de los ruedos hace quince años por estar –afirmaban– totalmente amortizado. Lleva, sí, veintisiete años de alternativa, ha aguantado el envite de muchas grandes figuras que estaban llamadas a reemplazarlo, ha podido con todos y, pese a ello, sigue con la misma ilusión del primer día, con la misma afición y con la misma suprema maestría. El emperador disfruta en los ruedos y, además, hacer disfrutar a todos, aparte de dignificar tarde tras tarde la fiesta de los toros, a la que ha consagrado –y ojalá lo siga haciendo muchos años más– toda su vida. Grande, por tanto, este Ponce que en Granada alumbra los cielos de la inspiración y construye, lance a lance, muletazo a muletazo, a golpe de corazón, auténticas obras maestras. Porque obra monumental fue la faena al cuarto, un toro noble, pero manso, por el que nadie apostaba y con el que terminó por gustarse en series desmayadas y de exquisito temple con la muleta. Demostración formidable de sabiduría la del valenciano, premiada con una oreja cara. Antes, con el que abrió plaza, mirón y desrazado, cumplió de sobra.

David Fandila ‘El Fandi’ es otro caso de análisis profundo por su inagotable afán de triunfo, por la dimensión de su trayectoria y, singularmente, por su romance permanente y sin fisuras con Granada, su tierra, y con una afición que vibra y se emociona con él y comparte sus éxitos. El ídolo local sumó ayer un nuevo gran triunfo a base de derrochar fuerza, entrega y raza en sus dos toros. Y no solo eso, porque David, como tantas veces en los últimos años, además de ser fiel a su estilo, que no debe perder, sacó a relucir madurez artística, poderío, firmeza. Ofreció, por tanto, la mejor versión de sí mismo, la que le ha permitido este año ganar para su particular causa plazas como Sevilla y Madrid y tener el reconocimiento de crítica y público.

‘El Fandi’, que salió a revientacalderas, desplegó ayer toda su rica tauromaquia, sobre todo con su primer toro, premiado con la vuelta al ruedo y con tanto celo como transmisión. Largas cambiadas, verónicas cadenciosas, medias de rodillas, lopecinas, chicuelinas y, con los palos, el mismo gran espectáculo de siempre. Un Fandi pleno que, muleta en mano, también alcanzó altas cotas artísticas en el toreo fundamental y en el accesorio, con algunos momentos ciertamente estelares. Las dos orejas de este toro fueron tan rotundas como la cortada al quinto, el peor toro del encierro, con el que libró una auténtica batalla.

Roca Rey va camino de convertirse en un auténtico fenómeno de masas, en una de esas figuras carismáticas que surgen de tarde en tarde y que tanto bien hacen a la fiesta. Impacta ciertamente el joven peruano por su toreo, por su enorme valor y por su asombrosa capacidad para cruzar esa raya imaginaria que tanto da como quita. Lo hace todo con sorprendente facilidad, incluido lo para otros prohibitivo. Y lo hace además bien, con especial gusto, con calidad, con firmeza. El peruano no tiene aparentes límites y lo que no existen lo inventa. Ayer tuvo un lote propicio, el mejor, y lo aprovechó. Faena de muy altos vuelos la primera, con momentos que fueron puro sobresalto, y de alto voltaje también la que realizó al que cerró plaza, aunque ya lo importante para todos eran las tristes noticias que llegaban de Francia, donde había entregado su vida un torero.