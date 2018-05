Las Titas triunfan de noche y de día

Que conste que no voy a poder contarlo todo. Y es que, tanto en la jornada del mediodía como en la de la noche, con unas temperaturas estupendas –lluvia aguanta que ahora no toca– IDEAL convoca en Las Titas reuniones muy interesantes; vamos, el todo Granada. Así que lo que hoy no cuente no hay problema, porque no se pierde, se queda en el tintero. Mañana amenazo con seguir.

Estuve saludando al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río, y a la Fiscal Superior, Ana Tárrago, con José Medialdea; y también pude charlar con Inmaculada Montalbán, magistrada del TSJA, y Angélica Aguado, en este caso, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. En distintos momentos, recibimos la visita de la Guardia Civil, con su coronel jefe, Francisco García, y gran parte de su equipo, entre los que estaban el teniente coronel Francisco Javier Arteaga; el capitán Manuel Quirós; y Rubén Santos, teniente responsable del Sereim, que, por si alguien no lo sabe, es el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña que pronto cumplirá sus primeros cincuenta años de vida. Habrá que celebrarlo porque será genial recordar sus muchos y meritorios servicios. También charlaba con mi compañero José Ramón Villalba junto a uno de los máximos responsables de la Policía Judicial. Del departamento de Comunicación estuvieron Juan Carlos López y Salvador Cifuentes.

No faltaron en estas primeras horas representantes del mundo cultural, como la poeta Ángeles Mora; el escritor Antonio Enrique; el pintor Juan Vida; y, en el mundo de la música, también medallas de oro como el director de la Banda Municipal de Música de Granada, Miguel Sánchez Ruzafa, y su mujer Maribel Rodríguez; así como la soprano Mariola Cantarero junto a su marido Julio Cendal, al que me encantó volver a saludar. Que conste que me interesé por el resto de la familia, a los que mando un beso, incluido, claro, el peque.

Todo ello, no quiero olvidarme con compis del periódico que salieron de la redacción –son días más intensos que de costumbre– para agasajar a quienes nos visitan. Allí estaban, entre otros, el jefe de Cultura y Deportes, Juan Jesús Hernández, José Antonio Muñoz, Javier Barrera, Javi Morales, Juanjo Cerero, Rafa Lamelas, Mª Victoria Cobo, Víctor Romero; y otros más a los que me voy cruzando en Las Titas más a menudo, como el director, Eduardo Peralta; el subdirector, Félix Rivadulla o el jefe de Local, Quico Chirino, y Yenalia Huertas.

Hablando de compañeros, también Canal Sur estuvo representando porque parte del equipo de 'Aquí Estamos' se acercó hasta Granada para hacer el programa en directo. Y no se quisieron perder el ambiente Rafa Cremades, Sonia Chapado, Mariló Seco y Carlos Telmo, que también disfrutaron del momento cante y baile que protagonizaron, en lo primero Iván Centenillo y, en lo segundo, Agustín Barajas y Susana Sánchez, con Rafa el 'Luky' a la guitarra. Soberbio. Hasta nos arrancamos a bailar unas sevillanas. Lo vivieron la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, y Enrique Moratalla, cantautor entre otro méritos, a los que se unió –vaya palo enterarnos horas después de la muerte de María Dolores Pradera– José Ignacio Lapido.

Cambio de registro para hablar de la visita que reunió a una destacada representación del Partido Popular. Allí estaban la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Rocío Díaz, junto a concejales como Inma Puche, Raquel Fernández, Antonio Granados y Rafael Caracuel; además del coordinador del grupo, Luis Recuerda; el alcalde de Güéjar Sierra, José Antonio Robles, con Inmaculada Hernández y Mery Sádaba, estos últimos vinculados a la Diputación Provincial, al igual que mi compañera Encarna Pérez. Y también, participando en el encuentro, Jaime Sánchez-Illescas y el abogado Mariano Vargas.

Muy cerquita, y sigo con el mundo político, estaba Marta Gutiérrez, portavoz de 'Vamos, Granada', junto a Antonio Daponte, portavoz del partido; Cecilio Sánchez, miembro de la mesa de coordinación, y Susana Sarrión y Antonio Casas, responsables de Prensa y de Audiovisuales.

No quiero olvidarme del mundo del deporte, porque tuvimos una buena plantilla; a saber, la marchadora María Pérez y su entrenador Jacinto Garzón; Josito Aragón, «la perla granadina del snowboard», como alguien le ha llamado; y por parte del CB Granada, su presidente, Oscar Fernández-Arenas; el entrenador, Pablo Pin, y Carlos Díaz, que se ocupa del Márketing. Y ya que hablamos de baloncesto, contarles que también saludé, tiempo hacía que no coincidíamos, a Francisco Barranco. Y del fútbol, de nuestro equipo –hay que estar a las duras y a las madura– Miguel Ángel Portugal, entrenador del Granada CF; Paula de la Peña, directora de Relaciones Externas y Desarrollo; y Gonzalo Abanda, fisioterapeuta.

Y nos visitó desde Motril, un grupo encabezado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica. Pero como tengo que contarles algunas cosas de esa reunión y esto no da más para citar a otros muchos e importantes nombres , pues lo dicho, mañana más.