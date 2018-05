El día de la Tarasca no puede ser festivo por la Toma, dice el Consejo Escolar Municipal RAMÓN L. PÉREZ Desde el consejo se defienden argumentando este año solo han podido elegir un día lectivo del calendario escolar R. I. GRANADA Sábado, 26 mayo 2018, 12:52

Este año los niños tendrán que ir a clase el día de la Tarasca. Desde el Consejo Escolar municipal explican cómo no han tenido otra opción a la hora de elegir los días estivos para este curso 2017/18. Según un mensaje difundido por el consejo, este año solo han podido elegir un día no lectivo del calendario escolar, ya que en esta ocasión el 15 de septiembre es no lectivo por ser el 2 de enero también festivo.

Tal y como ellos mismos explican, en el Consejo Escolar municipal tienen derecho a escoger dos días no lectivos, pero es el Ayuntamiento de Granada el que elige antes las festividades locales. Este año se da el caso de que el lunes 2 de enero, el Día de la Toma, fue lunes y fue festivo. Ante esto el Ayuntamiento decide pasar su festividad local al 15 de septiembre, día de la virgen de las Angustias.

Cuando la festividad local cae el 2 de enero, no afecta al calendario escolar, por lo que los días no lectivos son el de la Tarasca y el Viernes de Corpus.