¿Por qué no hay noria en el ferial de Granada? La noria, sobre el horizonte del ferial en el encendido del año 2008. / LUCÍA RIVAS Este es el motivo de la ausencia de una de las atracciones emblemáticas del recinto de Almanjáyar JAVIER MORALES Miércoles, 30 mayo 2018, 12:14

¿Por qué no hay noria este año en el Corpus? La atracción, una de las mejores para disfrutar de las vistas de la ciudad sin la velocidad de 'tirachinas' y otros columpios no aptos para cardiacos, no sobresale en la silueta del recinto ferial.

Y el motivo es sencillo: la empresa que tiene derecho a ocupar la parcela ha optado por instalar allí otra atracción. Los feriantes que habrían sido vecinos de la noria explican que el posible motivo es la feria de Córdoba, que acabó el pasado sábado. La empresa habría preferido instalarse en Córdoba, sin margen para desmontar la noria y armarla de nuevo en Granada.

Lo confirma el director técnico de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, Antonio Hurtado. Explica que, aunque el consistorio siempre trata de que lleguen al ferial las atracciones más novedosas, no siempre pueden conseguirlo, pues es decisión de la empresa qué columpio instalarán en el recinto de Almanjáyar.

Galería. Así son las atracciones del Corpus 2018. / ANTONIO L. JUÁREZ

No es la primera vez que la noria es protagonista de la feria. En el año 2011, «por ejemplo, hubo que precintarla por no estar garantizada la seguridad». No había presentado la documentación técnica pertinente para su instalación y estaba en pendiente, por lo que sus anclajes no eran seguros.