Un miércoles de Corpus y Tarasca desde Las Titas

Muchos venían de cumplir la tradición de ver si gustaba o no el traje de la Tarasquilla -que ya contaba mi compañero José Antonio Muñoz en su entrevista a Juan José Montijano que la Tarasca es el dragón y no la figura femenina que lo pisa-. Bueno, no lo pude comprobar en directo, pero en las fotos no estaba mal del todo. Era uno de los comentarios de la jornada, aunque otros eran menos lúdicos, porque ayer era un día de política intensa, y eso se notaba en los corrillos. Yo, a lo mío, y como me quedé ayer a medias, les cuento la historia pendiente de Francisco Álvarez de la Chica, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. que estuvo acompañado de Silvia Romero. Y es que el pasado verano acudí con ellos a la presentación del rodaje de una película que promete, 'Bernarda', del director de cine Emilio Barrachina, que tenía como escenario Salobreña. Pues ya está premontada y algunos afortunados han podido visionarla. También he coincidido estos días con el cónsul de Italia, Marcello Memoli, y con un animado grupo, el que formaron Mariola de Burgos, Helga García y las hermanas Pilar y Cuqui Osuna, además del único varón de la familia, Nicolás. La anécdota es que en el cartel que hay en Las Titas aparece una amazona que es otra de las hermanas Osuna. Y junto a su foto no dudaron en hacer otra para enviársela.

No sé si de anécdotas charlaban los representantes institucionales que quisieron acompañarnos ayer, caso de la Junta, con la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, y casi todo el equipo -solo faltaron Juan José Martín y Ana Belén Palomares-. A saber, Higinio Almagro, Inmaculada Oria, Manuel García, Guillermo Quero, José Antonio Martín, Germán González y Leticia de la Torre. Todos ellos muy bien acompañados de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

También acudieron a visitarnos miembros de la Diputación Provincial, con su presidente, José Entrena, a la cabeza y al que acompañaron en esta ocasión Olvido de la Rosa, Irene Justo y José María Villegas, titulares de Bienestar Social, de Igualdad y Juventud y de Obras Públicas y Vivienda, respectivamente.

La nómina de representantes públicos era muy amplia. Pude saludar a Pilar Rivas, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Granada; o parlamentarios andaluces como Olga Manzano, del PSOE, y José Antonio Funes, de Ciudadanos, que acudió con su mujer Sonia Pérez.

Y por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, también su presidente, Juan Cano, junto su mujer Alicia López-Nevot; la secretaria general, María Angustias Linares; además de José Luis Martín, letrado, al igual que Rafael López Cantal, al que saludé junto a su hijo Javier.

Me hizo ilusión también volver a saludar a Mercedes Garzón, secretaria de Igualdad y coordinadora de derechos para Ciudadanía del PSOE, a la que conocí en el último desfile de trajes de baño de Amama; y que acudió junto al secretario general de Organización, Alejandro Casares.

No quiero olvidarme de grandes compañeras de tareas de comunicación, como Ángela Maldonado, Amina Nasser o Anabel Rodríguez. Y compañeros como Manuel Oña o Esteban de las Heras, actualmente gerente de la Fundación AguaGranada, lo que me da pie para hablar de Emasagra, representada por su responsable, Federico Sánchez; acompañado también de Gonzalo Jiménez, gerente de Aguasvira. Buena reunión también de la Policía Nacional con su Jefe Superior, Jesús Redondo, a la cabeza, y el comisario jefe de Granada, Jorge Infantes, con buena gente del equipo.

Y ya que hablo de responsables de Seguridad, decirles que pude saludar al portavoz de la Policía Local del Ayuntamiento, Jacinto Sánchez, muy bien acompañado de María Moreno, Antonio Huertas y Trinidad Gómez. Enhorabuena por cierto a los Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado que estos días trabajan para que disfrutemos. Y si el resto echamos una mano -vamos a portarnos bien- las cosas seguirán estupendas.

Más nombres, los de Manuel Pezzi y Virtudes Molina, que también estuvieron disfrutando de la jornada y el presidente del Colegio de Veterinarios, Francisco Muñoz, con su mujer Carmen Alconchel y Antonio Boza, de Comuniqar.

Y una buena representación de Caixabank, con el responsable en la dirección territorial de Andalucía y el director de área de Negocios, Juan Dionisio González; que charlaban con el director general de IDEAL, Diego Vargas; y la responsable de la Obra Social, Patricia Maldonado, a la que saludé junto a su marido.

Lo que no podía faltar era el estupendo grupo de nuestra hostelería con mayúscula, con el presidente y el secretario general de la Federación de Empresas de Hostelería, Trinitario Betoret, y Antonio García, junto a Jesús Olvera y Antonio Hernández; y con ellos, Manuel Muñoz y Francisco Jiménez; y Gregorio García, de Óleum; Pepe y Miguel Pedraza, de La Ruta del Veleta; Dani Oruezábal, de Chikito; Pepe Álvarez, de Las Tinajas; Benjamín Rodríguez, del Mesón San Cayetano; todos bien atendido por el jefe de Las Titas, Pepe Torres, y con la compañía de Manuel Roda, de Hostelsur, y Diego Morales y Paco Bracero, que acudieron con sus mujeres, Marga Pérez y Ana Robledo.

Como siempre, me quedo con muchos invitados en el tintero; pero, afortunadamente, esto no se acaba.