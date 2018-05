El rincón de Las Titas que IDEAL habilita para celebrar el Corpus, abierto desde el lunes

El sol acompañó en la primera jornada de Corpus que nos convocó en Las Titas con música, buena gastronomía y caras conocidas.

Lo de poner que hacía sol podría parecer algo sin mucho interés, pero como está discurriendo esta primavera decir que no nos amenazan las nubes lo considero noticia.

Así que, con todo el ánimo del mundo, el rincón que IDEAL habilita cada año para celebrar nuestras fiestas, abrió las puertas en el lunes de Corpus, la fiesta por excelencia de Granada que encendía sus luces el sábado y que promete.

Las primeras caras conocidas que se acercaron a brindar por la alegría de estas jornadas fue una buena representación de Ciudadanos con el diputado nacional Luis Salvador al que acompañaba la plana mayor de los concejales del ayuntamiento de la capital. Así, pude charlar con Lorena Rodríguez y María del Mar Sánchez y con el portavoz de la formación, Manuel Olivares, que disfrutaron de un buen rato con el servicio, siempre fantástico, del equipo de Pepe Torres, responsable de Las Titas -por ahí estaré toda la semana-. Un poco de descanso que no viene mal, tal y como pinta el panorama político. De hecho, en alguna ocasión salían temas como esa moción de censura que por ahí anda.

Pero lo mío es la fiesta, la que vivió también el diputado provincial Raúl Fernández, al que saludé junto a su mujer, Esperanza Molinero. También estuvieron el coordinador del grupo, José Antonio Huete, y la responsable de prensa, Blanca Durán.

En otra reunión, de ámbito muy distinto, estuvo el equipo responsable de Asisa, con el delegado en Granada, Francisco Anguita; el gerente, Sergio Cuevas, y con el director médico, Francisco Roldán, que departían junto al gerente de HLA La Inmaculada -la clínica del grupo-, Manuel Moreno; el director médico, Francisco Martí, y completando el grupo el responsable de Comunicación, David Cuevas, y el abogado Manuel Rubio. Con ellos estuvo charlando Jesús Torre, uno de los jefes de esta casa IDEAL, siempre pendiente de nuestros invitados, al igual que Salvador Blanco y Pablo Madina. Por supuesto, también estuvieron el director general, Diego Vargas; Eduardo Peralta, director del periódico; Félix Rivadulla y Quico Chirino.

También de esta casa estuvieron mi compañera María Jesús Gabaldón, que charlaba con la delegada en Almería, Maite Blasco. La gran sorpresa del día fue poder saludar a María Angustias Cañete, que hasta hace poco era la responsable de recursos humanos y que ahora disfruta -y se le nota- de su jubilación.

De otro de los grupos que dieron salsa al lunes de Corpus me dio datos mi compañera Yenalia Huertas, tan vinculada a la información de tribunales. De pronto la vi rodeada de personalidades del mundo jurídico a los que pude saludar con mucho cariño. Por ejemplo al presidente de la Audiencia, José Luis López, con el que siempre hay temas de interés para charlar y, lo mejor, de cuestiones al margen del trabajo diario. Que estos días son para romper la rutina.

Colegio de abogados

Con el decano del colegio de abogados en concreto mis preguntas fueron dirigidas a la familia. Y Eduardo Torres me habló de grandes noticias, como la próxima llegada de su cuarto nieto, -nieta, por fin-, que se va a llamar Gloria y que será eso, gloria bendita para todos, y especialmente para la abuela Carmen Hermoso, a la que mando desde aquí un beso fuerte.

También me enteré que Carmen, hija, está metida de lleno en una serie para la televisión. No voy a contar más datos por si no se puede. Y tuve también noticias de Miguel Hermoso, director de cine, al que me encantaría saludar de nuevo aquí en su tierra, que parece ser está dando vueltas a algo -sigo misteriosa- vinculado a una figura a la que no vendría mal que alguien recuperara. Hablo de Eugenia de Montijo a la que, honestamente, -y mira que a mí me gusta, la película 'Violetas Imperiales'- le hizo flaco favor. A todo esto, el decano iba bien flanqueado por dos miembros de su equipo y buenos amigos, Leandro Cabrera y Antonio Mir. Y más nombres e importantes que quisieron acompañarnos. El decano del colegio de procuradores, Gonzalo de Diego; Francisco Hernández, fiscal decano de la sección de Granada; y el juez decano Jesús Rodríguez Alcázar, al que no pude saludar, pero sí a su mujer, Rosa Sevilla. Y también acudieron los penalistas Jorge Aguilera y Rafael López Guarnido, con su mujer, Nuria Borja.

Sin pausa, les cuento también que estuve charlando con Carlos Mas y María Dolores Salcedo, y que creo que interrumpí -mi trabajo es mi trabajo- una reunión que prometía. Seguro que no les importa. Bromas aparte, pude charlar con Pepe Rodríguez, que ahora no cito como Musiserv -que parecía un apellido más- sino de Proexa, al igual que Maite Domínguez, que departían con Andrés Ferres, de Omawa, y con Eleazar Rodríguez, de Music Has No Limits. Internacional que es una. Mañana más.