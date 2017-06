El 'novio' de la Tarasca

Enrique Cabrera trabaja en un pequeño taller atestado de botes con pigmentos, de pinceles, de gorros moriscos, de trajes de gitana y de toda suerte de personajes medievales, mientras lo miran desde arriba unos cabezudos que cobran vida un par de días al año. En un rincón de su atelier se esconde el maniquí de la Tarasca, «con bata de estar en casa». La figura desfilará el miércoles próximo arreglada cual estrella de cine y ovacionada por los granadinos. La tradición, con sus matices, se cumple desde el siglo XVI.

«Este maniquí tiene la talla 36/38, es que es de poco comer, además es tímida. La siento viva. Date cuenta que después de estar tantos años con ella... Yo a ella la conozco en el 79. Tenía unas formas raras y grotescas, no se le podía poner ningún vestido ni pantalón. Le hice unos retoques en las piernas y en el pecho. También le doy color, unos años la saco más morena que otros. En el 92 salió por primera vez fuera de Granada, a la Expo de Sevilla. Allí desfilaba todas las noches. Era verano y llevaba una minifalda de lentejuelas verdes, por eso le di un color más moreno». Enrique, el artesano encargado de mantener y restaurar las figuras, vestimentas y adornos de del Corpus y de la Cabalgata, vive de fiesta todo el año, pero a la vez echa horas interminables en su taller. Además, ejerce de encuadernador oficial de los libros de la Secretaría General del Ayuntamiento.

¿Y le ha pedido algún personaje conocido portear a un cabezudo?

Bueno... (se ríe), alguno ha habido. José Torres Hurtado tenía curiosidad y estuvo andando con la cabeza del chino por la Alcaldía, pero no llegó a desfilar. Y a Francisco Pérez, hermano de Sebastián Pérez, presidente del Partido Popular, le hacía mucha ilusión y un año porteó a Pan y Olla.

Enrique, funcionario de Cultura, es un señor de voz grave y maneras rotundas, a la vez que simpático y campechano, y reconoce que en su despacho -una habitación llena de fantasía al fondo de las dependencias municipales de Gran Capitán- sus personajes favoritos son el maniquí de la Tarasca y el cabezudo del mendigo Pan y Olla, que él mismo creó -no exento de polémica- en los años 90. El entrevistado se enorgullece de haber ordenado que la Tarasca se cambiara de traje en el último instante, justo antes de desfilar, en dos ocasiones en los últimos 40 años. «Hice cambios de ultimísima hora, el mismo miércoles por la mañana, porque se filtró a la prensa el diseño que iba a lucir y salieron fotos antes de la apertura de puertas del Ayuntamiento. «Pasó con dos firmas, Globe, cuya franquicia cerró al poco tiempo de que su delegada en Granada apareciera en una foto posando con el maniquí vestido el día antes del desfile. Y hubo un incidente parecido con el modisto granadino Juan Bañón. Sea quien sea el maquillador o modisto de turno, yo siempre estoy con la Tarasca, donde esté ella, estoy yo».

¿Y las corporaciones municipales le hicieron caso en eso de cambiar de modelo a ultimísima hora?

Evidentemente. Ellos están de acuerdo en mantener la tradición y sus secretos. Por eso he tenido que salir en dos ocasiones corriendo por la mañana para que no se rompiera la tradición. Mi madre, que en paz descanse, se compraba un trozo de tela el día de la Tarasca y las pautas que marcaba en el escote, mangas, largo... las copiaba en un traje que se hacían rápidamente para estrenarlo al día siguiente, el del Señor.

¿Usted sigue estrenando ropa cada día del Corpus?

Por supuesto, aunque sean unos calzoncillos, calcetines o camisa. Algo hay que estrenar porque es un día muy importante, sale Cristo a la calle, el Jesús Sacramentado.

¿Pero usted es cristiano?

Yo no, pero es la tradición y nuestra historia. Yo nací en Pescadería, en la calle Lucero, y estoy bautizado en el Sagrario (en La Catedral) y soy muy de Granada y del Centro. Y cuanto más viajo por el mundo, que es mi gran afición, más persona me hago. Y cuantas más ciudades bonitas veo, más me ratifico en la belleza que tiene Granada y en su carga histórica. No estoy de acuerdo con el tópico de la malafollá, porque yo he visto malafollá en cualquier sitio menos aquí.

¿Y le ha dado muchos más sofocones la Tarasca?

Pues sí. En el año 97, creo recordar, la vistió Enrique Loewe. Don Enrique Loewe en persona. Ese año se usó un dragón que diseñé y creé yo mismo, con unos elementos de macho cabrío de Molina de Haro, un escultor municipal fallecido en los años 60. Además basé el dragón en una maqueta antigua de los años 20. En fin, un trabajo delicado que ahora se exhibe en la Casa de los Tiros. Y de pronto, don Enrique Loewe empezó a clavarle abanicos por la empuñadura a todo el cuerpo del dragón que había hecho yo... un abanico, otro... yo quería morirme. Yo pensaba 'se la va a cargar, se la va a cargar'. Ese día sufrí mucho. Me dolía a mí.

A todo esto... ¿cómo va a ir este año la Tarasca?

Guapísima. Muy elegante.

¿Enseña mucho?

No, la Tarasca no suele enseñar, es tímida y prudente. No es de minifaldas ni de escotazos. Es un poco como las señoras clásicas granadinas. Cuanto más vestida, más elegante. Eso de que cuanto más desnuda, más elegante, es una equivocación. En los 40 años que llevo de novio con la Tarasca sólo salió con minifalda en Sevilla y enseñaba muslos. También iba preciosa, porque es muy garbosa.

Restaurador

Enrique, que cursó estudios de Ingeniería de Artes Gráficas en Barcelona, va de capataz en el pasacalles de la Tarasca y lo siente como algo suyo. Siempre trata de poner orden para que los choques sean mínimos y las figuras no sufran desperfectos. Él se vinculó con ellos hecho un chaval. «En los años 70, la sala de comisiones del Ayuntamiento era un pequeño museo donde había planos topográficos de Granada, como la plataforma de Vico (siglo XVI) y el de José Contreras (1954). Yo los restauré. En el 80, el concejal de Cultura me propuso reparar los cabezudos y supe que aquello del cartón, colas, pigmentos, papel, escayolas, yesos... era lo mío. Estuve años de interino».

Los cabezudos más antiguos que se exhiben el próximo miércoles en la Tarasca se crearon a principios de los años 70 y representan los continentes, «hay un chino, indio, negro... todos somos humanos». A partir de los años 90, Enrique creó e introdujo cabezudos granadinos como Chorrojumo, los payasos Thedy y Pompoff y Vilorio, un macrocéfalo que vendía periódicos en la puerta del Suizo. «Este último era de Gabias y el Ayuntamiento del pueblo se quejó porque estábamos sacando a un personaje suyo, pero desfiló».

Enrique también tuvo un percance con los sobrinos del mendigo Pan y Olla, a quien decidió rendirle tributo. «El cabezudo de Pan y Olla salió en el corpus del año 90. Era un anciano gitano que pedía por las calles, pero los sobrinos -cuando vieron la posibilidad de ganar dinero con su tío- pidieron al Ayuntamiento una compensación económica por exhibir una reproducción de su familiar en el Corpus. El Ayuntamiento se negó y esperó a que el anciano muriera en el asilo provincial de Armilla para volver a sacarlo a las calles. Al final de sus días fue víctima de una broma macabra, ya que unos estudiantes le metieron un petardo en un cigarrillo y se quedó ciego. Pobre».

A su juicio, ¿quién se merece que se le haga el próximo cabezudo?

María la Borracha, sin la carga peyorativa de borracha, por supuesto. Era una persona que estaba un poco esquizofrénica por el alcohol. Era muy amiga de poetas como Juan Egea, Luis García Montero... era muy leída y culta. Pero intenté hacerla, se publicó en prensa y se armó un debate cursi. Esto se trata de rendir homenaje a un personaje que no es políticamente correcto. A mí lo políticamente correcto no me gusta porque es la pérdida de la impronta, de la sinceridad, de tantas cosas... me gustan las personas distintas, atípicas, que tienen algo diferente que decir.

Enrique, hasta ahora, los porteadores de cabezudos sólo son hombres. ¿Eso habrá que cambiarlo no?

No tiene por qué.