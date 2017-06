Resacón en la feria.... mogollón en la playa

La misión consistía en buscar guiris en el Corpus de Almanjáyar. Una excursión de japoneses, por ejemplo. No es una excentricidad. En otras partes del territorio andaluz es relativamente normal que haya empresas que 'empaqueten' en un autobús a un grupo de extranjeros y los depositen en lo alto de una carreta de colorines o en un ferial para que conozcan la idiosincrasia y el folclore del sur.

Para garantizar el éxito de la empresa era fundamental tener en cuenta que los forasteros, a diferencia del producto interior, son muy dados a madrugar. Suelen desayunar a la hora que España está en los postres de la cena y comen casi antes de que se pongan las calles.

Cinco citas que no hay que perderse hoy 1) 11.00 horas. Inauguración de las actividades infantiles de la plaza de Bib-rambla y de las populares carocas. No faltará animación con una charanga por el Centro. 2) 13.00 horas. En el Ayuntamiento se entregan los premios del concurso de adorno de balcones y escaparates convocado con motivo de las fiestas. 3) 14.30 horas. Concurso 'Tapa Casetera', organizado por IDEAL en la caseta municipal del recinto ferial. 4) 18.00 horas. Actividades infantiles. Comienzan en la caseta municipal las meriendas saludables y actos para los más pequeños. 5) 20.00 horas. El Centro se viste de Corpus con actuaciones en Bib-rambla, Corral del Carbón y Ayuntamiento.

Así que el 'dispositivo periodístico' estaba montado en el campamento de 'jaimas' de Almanjáyar alrededor de las once de la mañana, que es cuando almuerzan los turistas foráneos. Pero doce horas después del rutilante encendido del sábado por la noche, el ferial estaba apagado, solitario, desértico, herido por un resacón que ni los de Las Vegas. Si no fuera por los farolillos y banderines, diríase que era un paisaje marciano. O una de esas polvorientas llanuras que salen en las películas de indios y vaqueros.

En resumen, que había muy pocos compatriotas y ningún guiri. Y mejor así, porque sólo un 20% de las casetas estaban abiertas y el 80% restante tenía pinta de que iba a tardar en desperezarse. Si hubiera habido varios miles de visitantes esperando a echarse una cerveza y una tapita al coleto, la mayoría se habrían quedado con las ganas.

Definitivamente, la feria no es país para forasteros. Los horarios son incompatibles. Cuando la fiesta se acuesta, los extranjeros se levantan, y viceversa. Es imposible el diálogo de civilizaciones. Lo primero que habría que hacer, como dicen los cursis, es 'cuadrar' los agendas. Hasta que eso no ocurra, será difícil 'extranjerizar' el Corpus y viceversa otra vez. Que tome nota el Patronato de Turismo, la Junta o quien sea.

Quince alemanes

Con todo, la misión continuó. Y eso que las noticias seguían sin ser alentadoras. Los pocos caseteros que brujuleaban por Almanjáyar entre las once y las doce de la mañana de ayer aseguraban que es raro ver guiris en el ferial de Granada. «Esto no es como la feria de Sevilla. Es más de andar por casa», comentaba uno de ellos

A todo esto, el calor comenzaba a apretar de lo lindo, lo que entorpecía aún más la infructuosa búsqueda del turista llegado de más allá de los Pirineos. No era el bochorno que causan las arenas del Sahara cuando cruzan el Estrecho y se posan sobre Andalucía, pero incordiaba lo suyo.

Sombrillas

En 'El Meneíllo', 'jaima' roja y revoltosa, casi suena la flauta. Esperaban recibir en los próximos días a quince alemanes. «Es que tenemos una amiga que da clases allí y se los va a traer», comentaban los de 'El Meneíllo'. Por poco.

Había que continuar con la investigación, pero el ambiente seguía siendo desolador y no invitaba al optimismo. «Esto no empieza a animarse hasta las ocho de la tarde. La gente se ha ido a la playa. Aparte del calor, había un festival de aviación y seguro que eso también ha pesado», informaba uno de los escasos hosteleros del ferial que había levantado la persiana del negocio a pesar de la pírrica afluencia de público. Acertaba. Setenta kilómetros al sur de Granada, un mogollón de sombrillas poblaban la orilla del Mediterráneo provincial. Y ahí sí había guiris. Pero en la feria no. «Esto es para los paisanos. Aquí no viene gente de fuera. Yo al menos no la he visto. Y trabajo todos los años aquí durante el Corpus», comentaba otro empleado de una de las casetas de Almanjáyar.

Estaban los periodistas a punto de darse por vencidos y buscar una sombra bajo la que digerir el fracaso, cuando una mujer mayor se atrevió a cruzar la calle principal del ferial en un valiente duelo al sol. Iba sola y ¡parecía extranjera! El que resiste, gana. El objetivo parecía estar muy cerca. Por fin. Si a los reporteros no les había fallado el instinto, estaban a punto de culminar su misión. La demostración de que los guiris también van a la feria de Granada estaba al alcance de la mano... o no.

Excursión de Alicante

La dama en cuestión era de Alicante, o sea, española. Y estaba enfadada. Formaba parte de una expedición que realizaba una visita 'exprés' a Granada: una noche y un día y medio. Tan fugaz estaba siendo el viaje, que la señora se quejaba de que no habían visto nada. «Llegamos ayer por la tarde y nos llevaron a dormir a un hotel que estaba lejos de la ciudad, así que no dio tiempo a hacer otra cosa. Esta mañana, nos han levantado y nos ha dejado una hora o así en el Albaicín. Luego nos han recogido y nos han traído aquí para que conociéramos la feria de Granada, pero está vacía. Y a las tres salimos de vuelta para Alicante», relató la turista levantina, mientras sus compañeras de fatigas la rodeaban. No eran extranjeras, pero no entendían nada.