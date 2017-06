Brilla de noche más que el sol

'Despacito', la canción que arrasará está Feria del Corpus, sonará cada una de las ocho noches que durará la gran fiesta de Granada. Contará con la ayuda de los 500.000 vatios de potencia que iluminarán las 800.000 luces que repartidas por los 20.000 metros cuadrados que ocupa el Real abrigarán besos, miradas y bailes.

Es el Corpus y es junio, a falta de unos días para la llegada del verano. Este año tiene pintas de que se celebrará por todo lo alto, con un cierto aire de fiesta de fin de curso en la que todavía no se sabe qué notas hemos sacado. Aprovechemos.

Despacito, también, Estela Carballo, de 48 años, limpiadora de profesión y madre de una chavala de 18 años, apretó el botón y Almanjáyar brilló. La vetusta portada, nuevamente una representación de la fachada principal de la Catedral, obra barroca trazada por Alonso Cano, cumplió su papel a la perfección. Atrás quedan los largos meses de soledad, desmontada y triste, bajo el resguardo de una nave municipal.

Momentos antes, con la portada de la Feria como testigo principal y arropados por una multitud de granadinos que se acercaron a la ceremonia del encendido, el grupo municipal de bailes deleitó a los asistentes con media docena de bailes que culminaron, cómo no, con la popular Reja, y advirtieron: «Todos los granadinos y granadinas deberían saber bailar algo tan nuestro», lo que fue recibido con una cerrada ovación. Ahora sube al escenario un trío de jóvenes tenores granadinos que entonan 'Granada' con brío y armonía. Terminan y suben entonces al escenario los representantes municipales. Se ve al alcalde, Paco Cuenca, y al portavoz Baldomero Oliver. Está la portavoz del PP Rocío Díaz y Manuel Olivares de Ciudadanos. El protagonismo absoluto es para Estela Carballo, que vestida de rojo y con la inmejorable compañía de su hija, gira con fuerza el interruptor que enciende la Portada y la Feria entera. Le da a la derecha, y aquello no se enciende. El técnico municipal, el encargado del tinglado, le dice rápidamente: «A la izquierda a la izquierda, dale a la izquierda». Y, entonces, se enciende del tirón y el alcalde no puede reprimir una sonrisilla.

Los preparativos

Atardecía ayer en Granada y corría un aire fresco y agradecido. Los compañeros de TG7 lanzaban cables por doquier para tener a punto la retransmisión. Bajo la Portada, los operarios le daban al martillo para montar el escenario donde a las once de la noche empezó el espectáculo de bailes regionales previo a la ceremonia del encendido. Tras cruzar la portada, a la derecha, la orquesta 'Andalus' lo daba todo para que la prueba de sonido garantizara el éxito de las actuaciones que se avecinaban.

Más adelante, huele a melaza. O lo parece. Hay también rumor de alta mar. Es la Casa de Motril y juro que no traspasaré este año esa puerta. O sí. Tú ya me entiendes.

Porque casetas, haberlas, haylas. El Ferial de Almanjáyar ocupará este año la práctica totalidad de su terreno con 71 casetas, el mayor número de las últimas ediciones. De hecho, han pasado de 63 en 2016 a 71 en esta edición. Habrá 46 casetas tradicionales, 17 institucionales, tres de música disco, y cinco de servicios, según la información facilitada por el Ayuntamiento en una nota.

¡Qué decirte! Almanjáyar ha encendido sus luces y brilla de noche más que el sol. Las casetas han abierto sus puertas y solo faltan tus bailes, tus miradas, tus besos.