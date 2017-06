La Tarasca lucirá un diseño exclusivo que reflejará las tendencias de la moda

La Tarasca, el tradicional maniquí de mujer subido a un dragón que todos los años anuncia la llegada de los días grandes de las fiestas del Corpus Christi de Granada, lucirá este año un diseño exclusivo para ella en el que se reflejarán las tendencias de la moda para este año.

El diseñador Raúl Molino, ganador de la Pasarela Fortuny del año pasado, será el encargado de vestir a la Tarasca, que procesionará por las calles de Granada el próximo miércoles.

Molino, que no ha querido revelar detalles del vestido, como impone la tradición, ha explicado no obstante que será un diseño no incluido en sus colecciones, sino especialmente diseñado para ella y alejado de todo lo que ha hecho con anterioridad, con temática propia y con reflejos de las tendencias de moda de este año.

Por su parte, Tamara Cal será la encargada del peinado y del resto del estilismo con el que lucirá este año la Tarasca, cuyo maniquí, ha explicado el funcionario del Ayuntamiento Enrique Cabrera, data de 1954.

Aunque desde principios del siglo veinte han sido varios los maniquíes que han desfilado sobre el dragón en las fiestas del Corpus, el actual procesiona desde 1954, salvo el intervalo de 1976 a 1979 en el que se optó por uno que movía la cabeza pero que fue finalmente retirado porque parecía "una pepona", según Cabrera.

El dragón actual, sobre el que procesiona la Tarasca, se compró en 1975 al artista fallero Vicente Lara.

La programación oficial de la feria del Corpus, dada a conocer en la misma rueda de prensa por la concejal de Cultura, María Leyva, consta de más de un centenar de actividades entre las que figuran meriendas saludables a niños, certámenes de fotografía y cortadores de jamón y concurso de tapa casetera, entre otras.

La coreógrafa y bailaora Eva Yerbabuena será la encargada este año de pregonar las fiestas, que arrancarán oficialmente la madrugada del sábado al domingo con el encendido del ferial y se prolongarán hasta el próximo 17 de junio.

Como novedad, ha explicado en rueda de prensa previa la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, el Ayuntamiento pretende que sea éste un Corpus "sin discriminación" por razones de sexo, raza o cualquier otro motivo, para lo que recomendarán a los caseteros que cuelguen carteles con el lema: "En esta caseta no se discrimina a nadie".

Pretenden así evitar episodios de discriminación que se han dado otros años, como el pasado, en el que se impidió la entrada a una persona por su nacionalidad, según la concejal.

Otra de las novedades será la reserva de espacios para personas con movilidad reducida en el Corpus y la procesión de la Tarasca, a lo que se sumarán iniciativas como las tradicionales actividades para mayores o una exposición de carocas de los últimos 15 años.