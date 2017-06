El programa cultural completo para el próximo Corpus

Corpus. Fiesta grande de Granada. Calles engalanadas y olor a juncia y mastranzo. Pero también olor a cultura. Actividades habituales se mezclan con las novedades y citas propias de estas fechas. Los escenarios, los tradicionales: Teatro Isabel la Católica, Centro Cultural Manuel de Falla, Corral del Carbón, Plaza de Bibrrambla, Palacio de Congresos. Quedaron muy atrás los tiempos en que se ataban los perros con longaniza y el despliegue municipal con artistas internacionales llenaba los carteles festivos. Ahora, es la iniciativa privada quien, muchas veces con más voluntad que medios, echa el pie hacia delante para dar contenido cultural a una programación que cuenta con varias buenas noticias.

Fuera estrictamente del programa del Corpus queda además el Concierto de Pascua de la Catedral, que protagonizarán la Schola Pueri Cantores, la Academia Vocal y Granada Brass Quintet. La cita, el jueves 15 a las 20:00 horas. Pero antes, el propio sábado 10, en las horas previas al encendido del alumbrado, actuarán Gemeliers en el Palacio de Congresos. Una pareja de hermanos gemelos, como su propio nombre indica, que hacen furor entre adolescentes y jóvenes.

Zarzuela

'Las zapatillas'

Las propuestas musicales de este Corpus se abren con la interpretación, los días 10 y 11, de la zarzuela cómica 'Las zapatillas', original de Federico Chueca y Jackson Veyán. Una obra en un solo acto que se estrenó -dos veces- el 5 de diciembre de 1895. Y decimos dos veces porque tal fue el éxito que la obra se repitió entera el día de su estreno. Dijeron los críticos en su día: «El preludio alegre y muy popular. Después hay un cuarteto ingenioso, original y muy nuevo, que hizo reír grandemente, y que se repitió.

El libro es inferior; pero esto no quiere decir que la fábula sencilla que en él se desarrolla, no tenga interés ni situaciones cómicas, además de estar plagada de chistes de todas clases, desde lo más inocente hasta los que pican como guindillas; pero dichas con tal oportunidad, que no hay razón para que se ofenda nadie». En el elenco figura el todoterreno granadino Pepe Cantero, acompañado de un amplio elenco de voces de calidad. En el foso, un grupo igualmente solvente de músicos, bajo la batuta del maestro Sánchez Ruzafa. Las funciones, el sábado 10 a las 21 horas y el domingo 11 a las 20 horas.

Teatro

Arturo Fernández estrena 'Alta seducción' en Granada

Pocas son las ocasiones en que los grandes montajes se estrenan en lo que eufemísticamente se llama 'provincias'. Sin embargo, en los lugares de estreno deciden mucho los productores. Arturo Fernández, galán indiscutible de la escena de nuestro país durante décadas, tiene mucho que decir en el estreno de sus obras ya que las produce, las dirige y las interpreta. Energía inusitada para alguien que, sin tener en cuenta su carné de identidad, y según propia confesión, no sabe vivir sin el teatro.

Y si hay que tener cuajo para estrenar en provincias, mucho más para estrenar en martes y 13. No le importa al actor. Su compromiso con el productor Antonio Jiménez, recientemente desaparecido, para llevar adelante este nuevo montaje de 'Alta seducción', de María Manuela Reina, una de sus obras más exitosas, le lleva a estrenar en el Isabel la Católica. Estamos ante una elegante comedia hecha a la medida del actor asturiano. En esta ocasión da la réplica Carmen del Valle, una actriz de gran calidad que ya coincidió con Fernández en 'La montaña rusa', vista en Granada. Serán cuatro funciones, del martes 13 al viernes 16, a las 20:30 horas.

Teatro

'El condenado por desconfiado' y 'Rey Lear'

La compañía Mira de Amescua es una de las que atesoran una más larga trayectoria dentro del panorama del teatro granadino. Nos resistimos a llamarles aficionados -aunque lo sean- porque la calidad de sus montajes, alabados por la crítica y respaldados por el público, han hecho de la compañía que dirige el profesor Antonio Robles todo un referente de nuestra escena. En este Corpus su propuesta es 'El condenado por desconfiado', de Tirso de Molina, un clásico español tan representado como admirado, con una versión que brilla por su fidelidad al original, con ese marchamo de calidad que imprime Corral del Carbón a sus montajes. Veremos 'El condenado...' los días 14 y 15 a las 22:00 horas en el Corral del Carbón.

Por otro lado, la compañía teatral homónima de la única alhóndiga musulmana que se conserva en el mundo, ofrece también un clásico de fuste, en este caso, del repertorio británico: 'Rey Lear', en la versión de Juan Mayorga dirigida por José Guerrero. Shakespeare en estado puro, en el mismo marco que el anterior montaje, y también con doble cita. Se representará los días 16 y 17 a las 22:00 horas.

Música

Doblete de la Banda de Música de Granada

La Banda Municipal de Música de Granada estará presente en su centenario con una doble cita durante las fiestas del Corpus. Con su propia formación, vuelve a un escenario que se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los favoritos de la formación, el compás del Monasterio de San Jerónimo, para ofrecer el martes 13 a las 21:30 horas un concierto dedicado a la copla y la canción española. Y para el sábado 17 se anuncia un encuentro de bandas con la presencia de las de Otura, Güevéjar, Pulianas y Armilla, en la explanada del Palacio de Congresos a las 23:00 horas.

Música

'Se llama copla' cumple su décimo aniversario

Lleva una década siendo un fenómeno televisivo en Canal Sur. Las noches de los sábados, media Andalucía de una cierta edad se ha llegado a pasar la friolera de cinco horas frente a la televisión para ver algo tan aparentemente prosaico como ver a un grupo de jóvenes cantar copla. De las manos de la orquesta dirigida por José Miguel Álvarez han salido más de un centenar de artistas. Y ahora, para celebrar el décimo aniversario, los responsables del programa han alumbrado una gira con algunos de sus más conocidos participantes, con un repertorio de grandes éxitos del género. Por el Centro Cultural Manuel de Falla pasarán Sandra Cabrera, el granadino Miguel Ángel Palma, María Lozano y Cintia Merino el sábado 17 a las 19:00 horas.

Teatro

'El intercambio', enredo con Gabino Diego y Teté Delgado

Quizá no sean los actores más guapos del panorama nacional, pero sí que son dos de los que más cariño arrastran. Gabino Diego, el inolvidable protagonista de 'Belle Époque', monologuista de primer nivel, actor capaz de emocionar desde su más primigenia juventud en títulos como 'Las bicicletas son para el verano', se une con Teté Delgado, curtida en mil batallas teatrales, provocando risa y ternura a partes iguales. Ambos se encuentran en 'El intercambio', una obra que parte del momento en que Eva decide obsequiar a su esposo, Jaime, con un intercambio de parejas para celebrar sus veinte años de matrimonio, y de paso, oxigenar un poco la relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla.

Según afirma su autor, Ignacio Nacho, 'El intercambio' es una comedia rotunda, plagada de gags visuales y verbales. Todos los personajes exhiben una extraordinaria singularidad, que cuando se mezclan, provoca un coctel explosivo.

«Se trata de una pieza que yo destacaría por su sencillez, que no por su simpleza. No ocurre nada, a priori, trascendental. Es la sucesión de situaciones, que desde un punto de vista estadístico, son altamente improbables, pero no imposibles, lo que provoca atracción, sorpresa e hilaridad en el espectador, pero nunca despierta escepticismo ante lo inverosímil», afirma el autor. Y añade: «Creo que 'El intercambio conecta con el público a través de la empatía o la compasión que transmite la engorrosa coyuntura por la que transita el protagonista (sin merecerlo) durante toda la función».

La cita con 'El intercambio' es triple: el sábado 17 a las 19:30 y las 22:30 horas y el domingo a las 19:30 horas. Será el colofón a una semana plena de citas culturales.