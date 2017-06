"Encender el ferial me hace mucha ilusión"

Estela Carballo, de 48 años, limpiadora de profesión y madre de una chavala de 18 años, se conoce Granada como la palma de su mano. Siempre ha vivido en la capital, aunque a primera vista parezca más irlandesa que otra cosa por el pelirrojo intenso de su melena. Es granadina militante, «salgo de tapas y cervecillas, pero no tenía ni idea de que ostentaba el número 149.318 del padrón municipal. «¿Hay alguien que se sepa en toda España su número de padrón. Yo creo que no», pregunta divertida.

Tampoco le hacía falta conocérselo, porque ya se encargaron de llamarla dos veces desde el Ayuntamiento para decirle que era la ganadora de un sorteo público para elegir al vecino que encenderá el próximo sábado -a las 12.00 de la noche- las bombillas del ferial. Su tarea será apretar un botón -tras los fuegos artificiales- y consagrar el momento del encendido del alumbrado y de la portada del real, compuesto por 966.527 bombillas en total. El año pasado también se eligió a una vecina por sorteo, a Elvira Bueno, de la Chana, pero menos anónima que Elisa porque dio la casualidad de que era la presidenta de la Asociación Borderline.

Ambas se bastan solas para apretar un 'clic', mientras que en la edición de 2015 no se precisó una sino hasta cinco personas para activar el botoncito. En concreto lo hicieron los dirigentes de cuatro de los partidos políticos: José Torres (PP), Francisco Cuenca (PSOE), Luis Salvador (Ciudadanos) y Francisco Puentedura (IU). Junto a ellos estuvo Luis Jiménez del Barco, vicerrector de la Universidad de Granada. Y con ellos se acabó una era y empezó la de los encendidos populares.

«Le he dicho a mi hija que nada de amigas, que en la foto salimos las dos solas», bromea

Así que Estela está contenta por partida doble: porque «le hace mucha ilusión» encender el ferial y porque no habrá nadie que le robe protagonismo, con su mano bastará y sobrará para dar por inaugurado el festín. «Me llevaré a mi hija, que por cierto no sabe si se puede vestir de gitana para la foto. Yo pienso que sí. Pero ella me ha dicho de llevarse amigas y yo le he respondido que 'nanay', que para ese momento estemos las dos solas», cuenta divertida.

A Estela, que nació en el Zaidín, que ha residido «dos veces en el distrito Centro», un tiempo en Almanjáyar y otra época en la Chana, donde está empadronada actualmente, la recogerá el sábado un coche oficial en casa para llevarla hasta Almanjáyar, por eso está que no se lo termina de creer. «Luego me han dicho que si quiero me traen de vuelta en el vehículo oficial, pero yo ya voy a aprovechar para quedarme de fiesta, aunque haya trabajado el sábado por la mañana», explica sonriente.

Fue su hija Rebeca quien cogió el teléfono el jueves pasado cuando alguien desde el Ayuntamiento llamaba preguntando por su madre. «Al principio me asusté, luego ya me explicó la secretaria de qué iba el asunto y me puse muy contenta. Al día siguiente hablé con el propio alcalde y al ver que era de la Chana y con edades parecidas empezó a preguntarme por si habíamos sido compañeros de instituto, lo que pasa es que yo estudié en el Zaidín», se justifica. Hace una pausa y añade: «Yo ya me he comprado un vestido rojo para salir bien en las fotos».

Primera vez que gana algo

Al igual que sucediera el año pasado, un granadino anónimo ha vuelto a ser protagonista del encendido del ferial después de que la Corporación municipal presidida por el socialista Francisco Cuenca así lo decidiese. En el caso de Estela Carballo, la sorpresa le ha dado «vidilla». Acude a la cita con la periodista recién salida de la peluquería. No para de reírse. Está nerviosa a la par que divertida. Acaba de conceder una entrevista a una televisión y ha tenido que repetir la toma «por lo menos ocho veces» porque el resultado o no le satisfacía a ella o no le convencía al periodista. «Si es que es la primera vez en mi vida que me veo en estos menesteres, nunca había ganado ni un sorteo. Nada. Hasta ahora».

Estela y su hija Rebeca son habituales de las casetas y los bailes del Corpus, la joven más que su progenitora. «Me siento feliz porque haya dado la casualidad de que me haya tocado a mí. Pero realmente quien es muy del Corpus es mi niña, que el año pasado se fue el primer día y casi no la vi hasta el final», se despide con sorna.