La descomunal multa de hasta 200.000 euros que puede caerte por destruir nidos de golondrinas AFP SEO/BirdLife recuerda que las golondrinas son aves protegidas y lanza la campaña #MesdelosNidos para ayudar a la gente con sus nidos sin derribarlos IDEAL.ES Sábado, 24 marzo 2018, 11:49

Aunque se anunció que las golondrinas llegarían con retraso a España este año a causa de los temporales vividos en los últimas semanas, estas aves van aterrizando en nuestro país poco a poco. Algunas anidan en las fachadas de las casas y son muchos los que se atreven a quitar sus nidos cuando hacerlo es una ilegalidad. Las golondrinas son especies protegidas a nivel nacional y europeo, así como sus pollos, nidos y huevos. Destruirlos supone una infracción "grave" sancionable con multas de 5.001 a 200.000 euros, ha recordado SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología.

Precisamente SEO/BirdLife ha lanzado estos días la campaña #MesdelosNidos para ayudar a las golondrinas. En su página web recogen varios consejos para que, tanto para los humanos como para ellas, sea más fácil esa conviviencia de algunas semanas:

1 Por qué no destruir sus nidos

"Cada primavera las bulliciosas golondrinas regresan de sus cuarteles de invierno en África hasta nuestros pueblos y ciudades, con la esperanza de poder sacar adelante a sus crías en sus nidos adheridos con esmero a nuestras casas", explica SEO/BirdLife. "Un esfuerzo titánico para un ave de unos 20 gramos (se conoce el caso de golondrinas que han recorrido más de 8.000 kilómetros en su migración), que obtiene por recompensa en demasiadas ocasiones la destrucción de sus nidos para evitar los excrementos que se depositan al pie de los mismos".

2 Los beneficios de tenerlas en tu casa

Las golondrinas son unas enormes consumidoras de moscas y mosquitos durante el periodo primaveral y estival, por lo que si alguna familia de este ave 'aparca' en tu casa será una buena forma de que esos insectos no molesten en tu hogar. La golondrina suele comer unos 60 insectos a la hora, unos 850 insectos diarios. Eso equivale a unos 55 kilos de insectos consumidos por cada golondrina al año, o lo que es lo mismo, 310.250 moscas-mosquitos al año.

STEFAN SAUER / EPA

3 Ayúdalas con barro

Las golondrinas también son unas aves que se caracterizan por su fidelidad y tienden a regresar al mismo pueblo y/o casa donde estuvieron el año anterior. Es decir, si a su vuelta de África, donde pasan el invierno, se encuentran en España su viejo nido "no dudarán en volver a ocuparlo, haciendo las reformas y reparaciones oportunas. Por ello no deben tirarse los nidos ni fuera de la época de cría, ya que de esta forma las golondrinas deben dedicar menos energía y tiempo a la construcción de uno nuevo", dicen desde SEO/BirdLife. En caso de tener que construir uno nuevo, ya sea porque no esté o porque es una nueva pareja de golondrinas, tendrán que hacer uso de sus habilidades alfareras.

En la España mediterránea, en la que suele haber primaveras secas, obtener ese barro puede ser un problema. Por ello, "una buena forma de ayudarlas en esos momentos es, crearles un pequeño barrizal o charco donde puedan obtener la materia prima para su futuro nido".

Derribar sus nidos no solo es una ilegalidad puesto que son aves protegidas, "sino que constituye un acto de extrema crueldad e indiferencia hacia estas fantásticas aves", asegura SEO/BirdLife. Cualquier ciudadano podría denunciar ante las autoridades aquellos casos en los que observe que alguien está impidiendo el acceso de estas aves, con redes u otros dispositivos, o bien si observa que tapan los orificios de entrada a los lugares de refugio o de cría o directamente destruyen los nidos, tengan o no crías dentro.

Si quieres saber más sobre cómo ayudar a las golondrinas y aprender a convivir con ellas, entra en #MesdelosNidos de SEO/BirdLife.