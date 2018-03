«La montaña está viva y tenemos que cuidarla» Entrevista a María José Rienda, esquiadora y directora general de Deporte | La esquiadora granadina, directora general de Deporte, muestra su pasión por la montaña a los alumnos del Congreso Internacional CIMAS JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Miércoles, 7 marzo 2018, 02:13

No puede abstraerse a la belleza de las laderas de Sierra Nevada. María José Rienda, la esquiadora granadina que consiguió seis victorias en la Copa del Mundo de Esquí y otros muchos galardones en competiciones internacionales, lleva la montaña en el corazón. Afirma que es parte inherente a su existencia y que ha moldeado su personalidad. Ahora, cuando han pasado siete años desde que abandonó la competición, trabaja en beneficio de la montaña y el deporte de otra forma, desde su posición como directora general de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, puede poner un plus de realidad, de conocimiento sobre el terreno, de las necesidades y el esfuerzo de los deportistas. María José Rienda impartió una clase magistral en los cursos universitarios incluidos en el Congreso CIMAS.

-¿Cuándo se habla de montañas, tienes una sensación especial, que te viene a la mente?

Es mi vida. La montaña me apasiona, ha formado parte de mi formación, de mis vivencias y mi familia. No puedo evitar sentir algo especial, muy entrañable. He crecido con ella, desde chiquitita en la estación de esquí. Me pasaría horas mirando la montaña.

-¿Es verdad que marca a quienes viven en estos espacios más cerca del cielo?

-Por supuesto. Es algo que moldea tu personalidad, y sobre todo te da una visión diferente del mundo que te rodea. Exige un gran esfuerzo, pero también te aporta una manera singular de ver y entender la vida.

-Ha dicho en alguna ocasión que la montaña está viva...

-Es que es así, y lo demuestra día a día, y es por eso por lo que necesita de nuestros cuidados y de nuestra atención. Debemos tener en cuenta el cuidado del entorno, la integridad medioambiental en todo lo que hagamos en esos territorios.

-¿Cree que es un generador de oportunidades, de riqueza, de desarrollo?

-La verdad es que en España tenemos montañas para presumir y en Andalucía de forma muy especial, porque Sierra Nevada es maravillosa, inigualable, sobre todo si sabemos combinar el enorme atractivo de la ciudad, los paisajes y territorios que la rodean, y el mar.

Amor al esquí

-¿Supongo que continúa subiendo a la sierra a esquiar cada vez que el trabajo se lo permite?

-Y espero no dejarlo nunca. Voy a ser de esas señoras mayores que siguen subiendo a esquiar cada temporada, con ilusión y sin desfallecer. Es verdad que no ya no compito, pero cuando puedo subo a la sierra. Ahora tengo el Trofeo María José Rienda con 200 niños de toda España.

-Desde Sevilla es más difícil.

-Sí. Bastante complicado, no por la distancia sino por el trabajo que no te deja demasiado tiempo libre. Pero cada vez que puedo tomo la carretera de la Sierra. Desde Sevilla Sierra Nevada tiene un halo especial para todos los andaluces.

-La sierra es un ecosistema de gran fragilidad. ¿Qué se puede hacer para reducir el posible impacto del deporte?

-Hoy en día la gente es mucho más consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente. Tenemos convenios con una gran cantidad de asociaciones y federaciones que tienen que oficializar su respeto y defensa del Medio Ambiente. Tenemos herramientas para lograr ese equilibrio. Ahora preparamos la nueva ley de senderos, que está a la espera del desarrollo de un decreto, con lo que se regulará el uso deportivo de los senderos.

-Pero es necesaria una concienciación también de la sociedad.

-Es importantísimo que las personas que visitan las montañas deben ser conscientes de que ellos también tienen que cuidarla, no dejar basuras, no hacer nada que pueda interrumpir el equilibrio de los ecosistemas.

-¿Cómo se siente al acudir a un congreso sobre montañas y en su tierra, en su sierra?

-Bueno, es que no podía ser en un sitio mejor. Granada y Sierra Nevada tienen que ser parte fundamental del mundo de la montaña, la ciencia, la divulgación, el deporte... Este congreso nos coloca en un lugar de referencia internacional, tanto a nivel científico como en temas de deportivos y de gestión.