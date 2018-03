JOAQUÍN ARAUJO. Naturalista y escritor «Mirar Sierra Nevada es contemplar las almohadas del cielo» Joaquín Araujo junto a la imagen de la cuerda de los 'tresmiles' de Sierra Nevada / J. E. GÓMEZ Entrevista Afirma que la sociedad necesita de un cambio profundo en el modelo cultural que nos permita reconocer el valor de los ecosistemas y el territorio JUAN ENRIQUE GÓMEZ Miércoles, 28 marzo 2018, 16:20

Su nombre va unido al concepto de difusión de la naturaleza, los ecosistemas, el paisaje de los espacios naturales. Joaquín Araujo no es solo un escritor y un naturalista, desde hace medio siglo es el primer embajador de la biodiversidad, de los territorios singulares que dan sentido a la península Ibérica y sus pobladores. Películas, documentales, creaciones multimedia, y sobre todo un centenar de libros con la tierra, flora y fauna, el paisaje y sus gentes como temática, le hacen portador del mensaje de la naturaleza. Asegura que el medio que nos rodea se ha visto en la necesidad de blindarse ante el efecto de la antropización, pero abre una puerta a la esperanza y cree firmemente que, en este inicio del siglo XXI, vivimos un regreso a la naturaleza, un acercamiento a los orígenes, sobre todo porque nos va el futuro en ello.

–¿Cómo ve que la naturaleza, tras tantos años de olvido, se convierta en parte básica del discurso del futuro?

–Con muchos matices, con alegría, con aquello de ya iba siendo hora del reconocimiento, pero sobre todo con sorpresa y un cierto alivio,. Cada vez que la sociedad civil, que los medios, se acuerdan del entorno natural me produce una sensación especialmente grata. Uno interioriza lo que la vida al aire libre te aporta, y yo soy un emboscado cimarrón, asilvestrado. No solo soy escritor o cineasta.

Salida de emergencia

–¿La naturaleza se ha convertido en una vía de escape?

–Sí, es una salida de emergencia. Ahora, en un momento en el que vemos los peligros que acechan a la estabilidad de la biosfera, la situación que atenaza a toda una civilización, con grandes dosis de contaminación; una evolución climática impredecible… vemos que los espacios naturales están ahí, y empiezan a percibirse como una salida de emergencia. La salida ante una posible devastación del mundo estaría, sin duda, en la naturaleza.

–¿Está la gente preparada para entender el valor de la naturaleza, de la biodiversidad. Es cierto que falta una gran dosis de educación?

–La realidad es que hemos avanzado mucho en cuanto a educación y conocimiento de la naturaleza se refiere, la sociedad no recibe una gran información sobre la naturaleza. Es fundamental incrementar ese discurso. Aunque le pese a esta civilización, la realidad es que la virtualidad domina y nos tiene encadenados a muchas mentiras y a costes extraordinarios. Que empecemos a entender y compartamos paisajes es absolutamente fundamental, porque nadie defiende lo que no conoce y lo que no estima.

–¿Qué significa Sierra Nevada, qué es la montaña nevadense?

–Es la cima de las originalidades. En uno de los poemas que he publicado, digo que Sierra Nevada es la almohada del cielo. El hecho de que la zona sur de la península Ibérica tengamos el escalonamiento de grandes zonas vitales como es Sierra Nevada aporta un valor extraordinario a la singularidad de la península. Las montañas son tablas de náufragos, y hay muchos seres vivos agarrados a su tabla de salvación en las cumbres de Sierra Nevada, por eso debemos cuidarla. En el Congreso de las Montañas que se ha celebrado en Granada, he dicho que la montaña es como la última ciudadela. Debemos cuidarlas porque no podemos perder nuestro último reducto, la última esperanza.

Vuelta al origen

–¿Cree que hay una cierta vuelta a lo natural, que crece el interés por el medio que te rodea, por los usos tradicionales, por la vida sencilla, más cerca de la tierra?

-Hay un interés. Eso es indiscutible. Yo llevo cincuenta años en este mundo de difusión de la naturaleza. Ahora estamos claramente en un resurgimiento del valor de lo natural. Crece el interés. Hay más actividades. El cambio climático, curiosamente, está ayudando a que la gente se plantee los cómos y los porqués. Estamos en un momento que no es suficiente para desembocar en soluciones, pero podría hacer brotar conceptos e ideas con la suficiente fuerza como para generar un cambio de modelo. Lo que nos traemos entre manos los comunicadores ambientales es un cambio de cultura, de civilización, porque es la forma de que sobrevivan los paisajes.

–La naturaleza necesita que la sociedad cambie el concepto.

–Todo empieza por mirar de otra forma, y para eso la naturaleza, las montañas, es una escuela de escuelas. Igual que tantas otras cosas, la naturaleza se ha tenido que refugiar en las montañas, en los espacios protegidos…

–¿Qué le diría aquellos que prefieren ocultar los valores naturales, la biodiversidad, para que nadie los destruya…?

–La mayor dificultad que tenemos a la hora de nuestro trabajo es delimitar entre la necesidad de ocultar o de publicitar. Es cierto que los lugares más publicitados son los que tienen más peligro de ser destruidos, pero como falta una cultura de moderación, el exceso de presencia humana se convierte en una agresión, pero debemos tener en cuenta que solo con el conocimiento real y la pedagogía a cielo abierto se llega a entender las cosas. Hay que vivir la naturaleza a cielo abierto.

–¿Es cuestión de valores, de principios?

–Estoy convencido de que necesitamos la aplicación, pero desde dentro de nosotros mismos, de un código ético para que no destrocemos la naturaleza. He dicho siempre que con la naturaleza debemos formar parte del espectáculo, pero no dar el espectáculo. No nos llevemos la ciudad a la naturaleza.

Araujo considera que el valor paisajístico y natural del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada es impensable / J. E. GÓMEZ