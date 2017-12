Suspenden un vuelo en el aeropuerto de Sevilla al ser acusado un pasajero musulmán de llevar una bomba Otro pasajero denunció al sospechoso al escucharlo hablar en su idioma EUROPA PRESS SEVILLA Viernes, 29 diciembre 2017, 12:59

Un avión que cubría la ruta Sevilla-Amsterdam habría quedado en tierra este pasado jueves por la noche en el aeropuerto hispalense, como consecuencia de una "falsa alarma" acontecida en la aeronave al malinterpretar un pasajero las palabras de otro pasajero que profesa la religión del Islam.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los hechos habrían acontecido a bordo de un avión comercial que este pasado jueves por la noche tenía previsto despegar desde el aeropuerto de San Pablo, para volar hasta Amsterdam (Países Bajos), toda vez que la conexión entre la capital andaluza y la citada ciudad holandesa es explotada por la aerolínea Transavia.

En torno a las 21,10 horas, poco antes de comenzar el despegue, un pasajero musulmán que conversaba por teléfono con su padre se habría despedido de él con un formulismo religioso, extremo que otro pasajero habría interpretado como la consigna "Ala es grande", exclamación de fe de la religión del Islam.

Este pasajero habría conectado las palabras con una hipotética situación relacionada con el terrorismo, alertando a la tripulación de la aeronave, que a su vez habrían dado cuenta del asunto a las autoridades.

Dado el caso, la Guardia Civil desplazó a sus efectivos hasta el avión, comprobando "dos veces" al pasaje y los equipajes y verificando de manera "presencial y telemática" que la persona musulmana señalada por el citado pasajero no contaba con "nada sospechoso" a sus espaldas. Las citadas fuentes de la Guardia Civil, en ese sentido, destacan el talante con el que el pasajero musulmán afrontó la situación vivida en la aeronave.

Y según el Instituto Armado, pese a la insistencia de los agentes tras no detectar "nada extraño", el comandante de la aeronave habría tomado la decisión de no despegar, con lo que el avión no habría partido hacia Amsterdam y el vuelo habría quedado suspendido.