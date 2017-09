Susana Díaz: “Nadie nos va a llevar a la preautonomía” Susana Díaz durante su intervención ante el grupo socialista en el Parlamento. / TWITTER SUSANA DÍAZ El conflicto catalán sobrevuela el primer Pleno del Parlamento tras las vacaciones MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA Miércoles, 13 septiembre 2017, 16:02

En su intervención esta mañana ante el grupo socialista en el Parlamento, Susana Díaz ha reiterado el respaldo al Gobierno “sin titubeos ni dudas” en el conflicto de Cataluña, que ha vuelto a calificar de “disparate jurídico” y “engaño político”. Díaz ha ligado el debate territorial de España con la demanda de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, que ha señalado como uno de los dos objetivos del nuevo periodo de sesiones además de la aprobación del Presupuesto de la Junta para 2018. Sobre lo primero ha expresado una advertencia y un deseo. La advertencia va dirigida a Podemos, pero también al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien no ha mencionado, por obviar a Andalucía en su propuesta de una España de naciones con País Vasco, Cataluña y Galicia. El PSOE andaluz recela del modelo federal de una España plurinacional que defiende Sánchez porque teme que tras la denominación venga una financiación adicional a los territorios mencionados. “Somos herederos del 4-D y del 28-F y nadie nos va a llevar a otro terreno. Nadie nos va a llevar a la preautonomía”, ha manifestado Díaz en alusión al referéndum “constitucional” andaluz que marcó la igualdad para todos los territorios de España.

El deseo también incluye la ahora reivindicada fecha del 4 de diciembre de 1977, las primeras manifestaciones en defensa de una autonomía en igualdad con las de Cataluña y País Vasco. Díaz ha pedido a los partidos andaluces “altura de miras” para consensuar una posición común del modelo de financiación para defender ante el Gobierno central. Hoy se constituye un grupo de trabajo para ello en el Parlamento. Díaz ha insistido en que los andaluces merecen que sus fuerzas políticas defiendan “con una sola voz” que no se va a dar “ni un paso atrás” en su autonomía, pero también un acuerdo para reclamar una mejor financiación. "¡Qué momento mejor para llevar a cabo este acuerdo que en la víspera del 4 de Diciembre, de la celebración de los cuarenta años de los que Andalucía sale a la calle a reivindicar dignidad, su igualdad, lo que era justo, lo que era de los andaluces", ha exclamado.

El tema catalán sobrevuela el primer Pleno del Parlamento tras las vacaciones, pero si en la mejora de la financiación los cinco partidos parten con voluntad de acuerdo, en lo referente a lo que ocurre en Cataluña las posiciones son distintas. A poco de comenzar la sesión plenaria esta tarde no hay ninguna declaración institucional consensuada relativa al órdago secesionista de Cataluña, donde viven un millón de andaluces o hijos de andaluces. El PP anunció una propuesta de declaración institucional que aún no ha sido registrada. Ciudadanos sí ha registrado una proposición no de ley para que la Cámara autonómica dé "apoyo institucional en defensa del Estado de derecho en Cataluña" frente al "referéndum secesionista ilegal" convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

Las diferencias parecen irreconciliables. Mientras PSOE, PP y C's rechazan un referéndum sobre la separación de Cataluña de España, IU defiende el derecho a decidir, aunque con garantías jurídicas, algo que no reconoce en el referéndum del 1-O. La discrepancia mayor parte de Podemos, aunque en este partido hay diferentes posiciones también. Teresa Rodríguez, del ala más radical de Podemos, está en contra de la intervención de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional contra las leyes catalanas sobre el referéndum y aboga por que se reconozca la legalidad de la consulta de octubre para que los catalanes decidan si quieren quedarse o no en España. "Volver a insistir por la vía judicial es volver a abrir todavía más la brecha entre Cataluña y el resto de España". "Es una torpeza sublime", ha manifestado esta mañana a preguntas de los periodistas.

Opa a la sanidad pública

El asunto catalán, sin embargo, no será debatido hasta mañana en la sesión de control a la presidenta, traído en la pregunta de la portavoz de Podemos y en la PNL de Ciudadanos. El primer Pleno del Parlamento esta tarde tiene como asunto de interés las explicaciones que la consejera de Sanidad, Marina Álvarez, dará, a petición del Gobierno y de todos los grupos, del accidente del hospital Valme de Sevilla en el que este agosto pasado murió una joven tras parir a su hija al aplastar su cabeza un ascensor averiado.

La intervención de la consejera reabrirá el debate sobre la situación de la sanidad pública andaluza, muy criticada todo el verano por el PP. Esta mañana, en su intervención ante el grupo socialista, Susana Díaz ha reiterado como mayor prioridad en el Presupuesto de 2018 una inversión “potente” en sanidad, sobre todo en atención primaria. Díaz ha vuelto a advertir de que las críticas del PP a la sanidad pública andaluza responden a intereses privados: “Hay una OPA por la sanidad pública de los grandes fondos que antes se dedicaban al ladrillo”, ha afirmado en alusión a los 1.500 millones de euros solicitados por la sanidad privada en España para acabar con las listas de espera. Díaz sostiene que ese dinero se tiene que destinar a la sanidad pública.