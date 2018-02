La Sierra de las Nieves tendrá un régimen de protección preventiva hasta que sea parque nacional La Junta cumple el trámite de aprobar la propuesta tras su paso por el Consejo de Ministros MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 13 febrero 2018, 13:36

La Sierra de las Nieves tendrá un régimen de protección preventiva hasta que sea declarado por ley parque nacional. El acuerdo conjunto del Gobierno y la Junta de Andalucía para tramitar esta declaración incluye esta precaución para que se salvaguarde el espacio natural situado en la Serranía de Ronda y que alberga la mayor superficie de pinsapo de Andalucía. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la propuesta inicial de declaración de parque nacional tras su paso por el Consejo de Ministros. Es un trámite más para la recta final del proceso que convertirá la Sierra de las Nieves en el tercer parque nacional de Andalucía y el 16 de España y que ha contado con la participación de los ayuntamientos de la zona, la comunidad científica y la junta rectora del actual parque natural.

El acuerdo Gobierno-Junta establece en dicho régimen de protección preventiva que no podrá otorgarse ninguna licencia, autorización o concesión adicional que habilite para la modificación de la realidad física o biológica de la zona. En particular, el territorio incluido no podrá clasificarse como suelo urbano o susceptible de ser urbanizado, ha informado esta mañana la Junta. A partir de ahora se inicia un periodo de información pública y alegaciones que el Gobierno de la Junta se compromete a aprobar “con celeridad”, ha manifestado su portavoz, Juan Carlos Blanco.

El futuro parque tendrá una superficie de 23.000 hectáreas, territorio que coincide con el actual parque natural e incorpora la Zona Especial de Conservación de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Junquera. El acuerdo Gobierno-Junta establece una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco que se reparte entre los municipios de Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.

La Sierra de las Nieves alberga el área más extensa de pinsapos de Andalucía y otras especies endémicas o exclusivas de la flora comparable a la de las cumbres de Sierra Nevada, el único parque nacional andaluz de montaña por ahora.