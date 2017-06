Recadería a demanda en menos de 60 minutos Gregorio López, CEO de Mission Box. :: IDEAL Los fundadores de esta plataforma, nacida en Granada, presentan su nueva aplicación a Alhambra Venture con objetivo de captar la atención de los más de 60 inversores que participarán en esta cita del emprendimiento Mission Box es una nueva App con la que los usuarios pueden hacer todo tipo de pedidos y recibirlos en un tiempo récord RAQUEL F. VALDIVIA Granada Martes, 27 junio 2017, 01:36

Imagina llegar a una reunión y darte cuenta de que se te ha olvidado un documento esencial en casa, o tener un evento muy importante y romperse las únicas medias que has comprado mientras te vistes. Imagina que estás enfermo y no tienes medios para ir a comprar la medicina que necesitas, que es el cumpleaños o el aniversario de tu pareja y no te has acordado o que sin avisar llegan invitados a casa y tienes la nevera vacía. ¿Quién no ha vivido alguno de estos malos tragos y ha deseado poder tener a alguien a su disposición que le solucione el problema en un tiempo récord?

Precisamente con este objetivo nace Mission Box, una plataforma web con App para móvil que está pensada para las personas o empresas que necesitan enviar, recoger o comprar un producto y por necesidad no pueden dejar de hacer su vida diaria y requieren de alguien que lo haga por ellos.

uApp La aplicación móvil está ya disponible para Android y Apple y cuenta con más de 20000 usuarios en sólo un año uUsuarios El individuo puede pedir bajo demanda todo aquello que necesite o quiera comprar, enviar o recoger. uEmpresas Mission Box cuenta con usuarios asociados en las ciudades en las que operan, que se benefiican de todas sus ventajas

A la cabeza de este innovador proyecto se encuentra Gregorio López, fundador y actual CEO de Mission Box. En su etapa como director de operaciones de un conocido grupo de hostelería, Gregorio detecta que una idea como esta era necesaria, tan necesaria que empezó a estudiarla y sobre todo a contarla. Ya que según indica el creador de Mission Box «los proyectos no te los roba nadie, sin embargo si los cuentas obtienes información privilegiada sobre cuál es el camino a seguir».

Según la necesidad del pedido, los 'bikers' se mueven por la ciudad en moto, bici o a pie

Así, en junio del pasado 2016, y acompañado tan sólo de su moto, sus tarjetas de visita y su Whatsapp, Gregorio funda Mission Box en Granada, la primera ciudad en la que se implantó la aplicación. A día de hoy, esta empresa emergente ya está presente en seis ciudades andaluzas y sus poblaciones limítrofes. Además, con sólo un año de andadura, ya tienen vistas a dar el salto internacional en breve, concretamente a México.

La App comenzó con unos 100 pedidos al mes, pero tras los seis primeros meses de trabajo ya superaban los 3500. Ahora, la aplicación móvil cuenta ya con más de 20.000 usuarios.

Mission Box pretende que las PYMES, y todo tipo de comercios de la ciudad que dispongan, o no, de servicio a domicilio, tengan una herramienta útil y efectiva para hacer llegar sus productos al usuario final. Así mismo, buscan que toda persona tenga a su alcance aquello que necesite o desee en un momento en menos de 60 minutos.

A través de esta nueva aplicación móvil, que ya se encuentra disponible para Apple y Android, los usuarios pueden encargar comida, bebida, medicinas, regalos, libros, papeles, herramientas de trabajo, pienso, flores, y todo aquello cuya compra sea legal, se pueda transportar en moto y se encuentre disponible en su ciudad. De hecho, el lema de Mission Box es 'imagina y lo tendrás', por lo que si incluso el usuario no encuentra lo que busca, el equipo de Mission Box lo encuentra por él y se lo lleva. En estos meses, el equipo de la compañía se ha visto sumido en pedidos de lo más variopintos y raros, que van desde encargos para acudir a los registros, pedir catastros e incluso ir allí donde el cliente se dejó olvidadas las llaves o el móvil.

Otra de las grandes ventajas de esta aplicación es su facilidad de uso. Se trata de una plataforma muy intuitiva y rápida, por lo que sus usuarios tan sólo tendrán que acceder a ella a través de su web o de su App móvil, indicar el objeto a pedir, la ciudad donde se encuentra y la dirección. Los pedidos se enviarán allí donde se indique en menos de una hora, aunque también existe la posibilidad de programar la hora y el día de entrega de los productos comprados.

A través de un sólo clic en nuestro Smartphone, tablet u ordenador, los usuarios pueden contactar con los 'bikers' de Mission Box, o lo que es lo mismo, los encargados de realizar los variopintos pedidos que se llevan a cabo. Según la necesidad del pedido y la distancia a la que se encuentren, los bikers se mueven en motos, bicis o a pie con el objetivo de entregar el pedido de la forma más ágil posible. Ellos se encargan de recoger un pedido o comprarlo, con la ventaja de que se paga una vez entregado a la persona contratante de la forma que se prefiera, en efectivo o en tarjeta.

Como compañía, Mission Box hace recadería y mensajería bajo demanda el usuario que necesita enviar, comprar o recoger algo. Pero no sólo eso, también trabajan el B2B, haciendo de sub-contrata para comercios que no tienen mensajeros propios.

Además de los usuarios de la aplicación móvil, esta startup cuenta con usuarios asociados en las ciudades en las que operan, entre los que hay ya varios grandes almacenes que se benefician del gran número de ventajas que la plataforma ofrece para este tipo de empresas.

La App incrementa las ventas de los comercios ofreciendo un servicio a domicilio en toda la ciudad en menos de una hora. Además, éstas podrán llegar a más clientes gracias a esta plataforma, aumentar sus ingresos y reducir costes, así como tener siempre repartidores a disposición para sus envíos.

El proyecto, que en sólo un año ya ha sido ganador de AJE 2017 en Granada y está siendo acelerado por la aceleradora de empresas Andalucia Open Future, se presenta ahora a Alhambra Venture. En esta cita que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de julio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, buscan darse a conocer dentro del Venture Capital, dado que están en un momento muy estratégico en el que necesitan inversión y estiman que este evento es ideal para conseguirla.

Entre sus metas más cercanas se encuentra expandirse en al menos tres ciudades más de España y dos países; México y Portugal.

Según explica el equipo de Mission Box, «regalamos tiempo, conseguimos hacer los recados por ti, de esta forma tú obtienes un tiempo extra en tu día a día».

¿Cuánto vale una hora de tu vida?